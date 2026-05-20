川普要歐洲自己打仗！美擬兌現北約「縮減駐軍」承諾　盟友炸鍋了

▲美國總統川普19日在白宮國會野餐會上與梅蘭妮亞親密合影。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府傳出將進一步縮減對北約（NATO）軍事承諾。消息人士透露，美方本週將通知北約盟國，未來若歐洲爆發重大危機或戰爭，美軍可供北約調度的兵力與軍事能力將大幅減少，象徵川普政府要求歐洲「為自己的國防負責」政策正式進入實際執行階段，歐洲盟友擔憂美國是否逐步淡出北約。

根據《路透社》獨家報導，北約現行採「北約兵力模型」（NATO Force Model），由各成員國預先提供可在危機時期動員的部隊與軍事資源，一旦成員國遭到攻擊或爆發重大衝突，北約便能快速啟動聯合作戰機制。不過，3名知情人士透露，美國國防部已決定大幅縮減在這套機制中的承諾規模，但具體削減哪些戰力、調整幅度多大，目前仍屬高度機密。

消息人士要求匿名後表示，五角大廈預計22日在比利時布魯塞爾舉行的北約國防政策首長會議中，正式說明縮減計畫。川普長期批評歐洲盟友軍費支出不足，過度依賴美軍保護，因此多次強調歐洲應承擔主要防務責任，如今相關政策已逐漸具體化。

報導提到，美國國防部政策次長柯比（Elbridge Colby）公開表示，美國仍會以核武保護北約盟國，但在傳統地面兵力與常規防衛上，希望由歐洲盟友扮演主導角色。知情人士指出，柯比的重要幕僚維勒茲-格林（Alex Velez-Green）預料將代表美方出席此次會議，而調整「北約兵力模型」也已成美方籌備7月土耳其北約峰會的重要議題。

事實上，北約內部近期已瀰漫不安氣氛。部分歐洲國家擔心，美國可能最終全面撤出歐洲安全體系。若美方真的縮減戰時可投入北約的軍力，勢必將進一步加深盟友疑慮。

《路透社》指出，川普政府近幾週已宣布削減約5000名駐歐美軍，還取消原定部署到波蘭的一支美國陸軍旅級部隊，引發美國國會議員批評。有熟悉情況人士透露，國會山莊部分幕僚已得知相關規劃，並對五角大廈縮減北約承諾感到憂心。

不過，一名北約資深外交官仍表示，盟國普遍相信，美國若看到歐洲真正陷入危機，仍會出手協防。歐洲方面則反駁，美方批評歐洲軍費不足並非毫無道理，但歐洲各國近年其實正快速擴軍，只是建立完整軍事能力「不可能一夜完成」。

此外，川普近期主張掌控丹麥自治領地格陵蘭，也進一步加劇跨大西洋緊張關係；加上川普與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）因伊朗戰爭問題爆發口水戰，美歐裂痕正持續擴大。