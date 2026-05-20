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衛星拍到了！北韓疑似重啟「火箭引擎測試」　燃燒痕跡成鐵證

▲▼北韓19日上午從東倉里試射短程戰略導彈KN-23，官媒聲稱是針對南韓的核武模擬打擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓2023年3月19日上午從東倉里試射短程戰略導彈KN-23，官媒聲稱是針對南韓的核武模擬打擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

最新觀測報告指出，北韓（朝鮮）近期在位於平安北道鐵山郡東倉里的西海衛星發射場，疑似正在進行火箭引擎燃燒試驗，不僅周邊山坡出現植被枯死情況，附近也被發現新增疑似是貴賓觀景台的建築物與整備工程，外界研判可能與平壤當局安排進行新一輪衛星發射的事前準備工作有關。

根據美國北韓消息專門媒體《NK News》，總部設於美國加州舊金山的商業衛星公司「行星實驗室」（Planet Labs）所拍攝到的衛星影像，在本月12日至14日期間，發射場引擎試驗台附近山坡出現草地與植被明顯枯死的痕跡，研判可能是火箭引擎長時間高溫燃燒後造成的結果。

分析認為，這類現象通常與「固定式引擎試射」（static fire test）高度相關，加上北韓使用垂直引擎發射台，顯示現場可能曾進行液體燃料火箭引擎測試。

報導指出，從另一批較早拍攝的影像來看，在4月23日前後，試驗設施的垂直發射台曾出現保護外罩被向後移動的情況，推測可能是在進行維修或為引擎測試騰出操作空間。由於相關作業出現在垂直發射台之架構上，外界因此更傾向認為，北韓此次測試的可能性偏向液體燃料火箭引擎，而非固體燃料火箭。

北韓並未對外公開此次試驗內容。回顧過去北韓火箭發展歷程，北韓曾於2024年3月公開展示強化型固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM）引擎試驗，但當時是在水平發射台進行，與此次垂直發射台景觀略有所不同，也使外界更關注其技術路線變化。南韓軍方相關人士則表示，已持續掌握並監控相關動態。

除了引擎試驗跡象，衛星影像同時顯示，發射場內疑似正在興建一座「貴賓觀景台」。該建築從去年9月起動工，長約30公尺、寬約12公尺，中央較高、兩側較低，形狀接近觀禮設施，且距離發射設施僅1.7公里。

報導分析，該位置正對發射台海側安全區域，與北韓最高領導人金正恩2022年視察時曾要求增設觀禮空間的指示相呼應。

此外，影像還顯示，自從5月底起，發射場入口與停車區域出現遮蔽設施，部分道路更在16日至17日間進行鋪設工程，顯示整體園區仍在持續施工與調整中。

外界研判，北韓近年將「更先進偵察衛星」納入國家發展計畫後，相關設施升級與測試活動可能同步加速，後續動向仍待持續觀察。

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