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日韓會談驚喜互動曝　高市早苗、李在明「互換試戴眼鏡」笑開懷

▲▼高市早苗贈送李在明來自福井縣鯖江市的眼鏡框。（圖／路透）

▲高市早苗贈送李在明來自福井縣鯖江市的眼鏡框。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗昨（19）日走訪南韓總統李在明的故鄉、慶尚北道安東市。在結束日韓會談後，高市早苗將福井縣鯖江市當地所製的高級眼鏡框，贈送給平常戴眼鏡的李在明。李在明試戴後，雙方還交換眼鏡合影，兩人輕鬆互動的氛圍，形成相當可愛且溫馨的畫面。

根據《韓聯社》，日本內閣官房對外公關的官方X帳號在會後發布多張照片，並以「晚宴後的一幕」為題，說明日韓領導人在會談與晚宴結束後的互動情況。畫面顯示，李在明改換另一副眼鏡入鏡，而非會談時配戴的眼鏡；至於平時並不常戴眼鏡的高市早苗則面帶笑容，雙手拿著眼鏡拍照，整體氛圍顯得相當輕鬆自然。

日方說明，高市早苗在會談後特別致贈李在明一副來自日本知名眼鏡產地福井縣鯖江市的眼鏡框，李在明也當場試戴體驗。過程中，高市早苗拿起李在明的眼鏡試戴並一同合影，官方形容為「快速借用對方眼鏡並拍下的瞬間」，讓整組照片呈現出罕見的輕鬆交流畫面。

據悉，福井縣鯖江市被視為日本眼鏡框的重要生產基地，產量占全國9成以上，也是國際知名的工藝重鎮。此外，該地也與高市早苗的丈夫、前眾議員山本拓的故鄉有所淵源，使這次以眼鏡為主題的贈禮更添地方象徵與人際連結意涵。

作為回禮，李在明則準備以「雪花」為意象設計的青瓷器皿組，象徵福井冬季雪景意象。在合影背景中，還可見到以安東河回村面具9件組成的木雕作品與月壺白瓷畫框等文化工藝品，呈現出日韓雙方透過禮品交流延伸文化外交與互動溫度的場景。

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