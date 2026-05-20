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普習會今登場！「紅毯相見」微笑握手合影　孩童興奮歡呼

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普訪中不到一周後，俄羅斯總統普丁於19日晚間飛抵北京展開國事訪問，20上午與中國國家主席習近平在北京人民大會堂外廣場相見，接受中方歡迎儀式，兩人在紅毯上握手合影。這是中國史上首度在非多邊場合的同一個月內，分別接待美俄兩國領導人，北京的全球外交樞紐地位因此備受矚目。

▲▼ 普丁與習近平在北京人民大會堂外相見。（圖／路透）

▲ 兩人並肩走過紅毯。（圖／路透）

綜合CNN等外媒，普丁此行恰逢《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，該條約由前中國國家主席江澤民與普丁於2001年共同簽署。而這也是普丁擔任俄羅斯領導人逾20年來第25度訪中，兩人迄今已會面逾40次，習近平與普丁通常以「老朋友」或「摯友」互稱。

普習峰會議程：聯合聲明、會晤李強、教育年開幕

普丁19日飛抵北京時，獲得與川普上周同等規格的紅毯儀式迎接，包括軍樂隊演奏與年輕民眾夾道歡呼。他在出訪前發表的影片聲明中強調，俄中關係已攀升至「真正前所未有的高度」，雙方在涉及核心利益的議題上「相互支持」。

普習預計20日舉行會談，雙方代表團也將舉行工作會議。會談結束後，兩人預計簽署一份聯合聲明和其他多項合作文件。普丁隨後也將與中國國務院總理李強就經貿合作議題另行會面，並與習近平共同出席2026-2027中俄教育年開幕典禮。

此次會談議程涵蓋雙邊貿易、能源合作、烏克蘭衝突及美伊衝突等重大議題，兩國領導人預計簽署聯合聲明及多項協議，主題圍繞「建立多極世界」與「新型國際關係」。克里姆林宮助理烏沙科夫（Yury Ushakov）透露，聲明內容將強調主權、不干涉原則，以及對抗外部制裁壓力。

▲▼北京冬奧,習近平,普丁,習普會,普習會。（圖／路透）

▲ 普習今將舉行會談。（圖／路透）

能源合作是焦點　西伯利亞管線進展受矚

能源合作是本次訪問焦點之一，俄國目前已是中國最大原油供應國，中方自2022年俄烏戰爭爆發、西方制裁生效後，持續以折扣價大量購入俄油，目前消化約50%的俄羅斯原油出口量。兩國也預計就「西伯利亞力量2號」天然氣管線進行磋商，該計畫在普丁去年9月訪中時已取得進展。

持續延燒的美伊戰爭也令俄羅斯戰略重要性進一步提升，由於中東局勢動盪衝擊全球油價，北京可能更加依賴俄國作為穩定能源來源。中俄兩國均為伊朗的重要夥伴，外界關注兩國是否有意願介入調停，伊朗方面也曾表達希望中俄擔任安全保證人的意願。

制裁下持續鞏固中俄經濟軸心

2023年中俄雙邊貿易額已突破2400億美元，達俄烏戰爭爆發前的2倍以上。分析指出，普丁隨行團隊以國家官員居多，包括能源高管、安全官員、產業規劃人員及制裁管理、長期合作相關政要，反映出在制裁壓力下「戰略生存」的現實考量。 

北京分析人士唐根（Einar Tangen）指出，川普與普丁相繼訪中的「先後順序」本身就是一種訊號，說明北京「有能力同時應對雙方，並在各自軌道上分別管理」。他形容，中國正處於「各方競爭體系交匯點，這些體系間的矛盾卻未得到解決」，而普丁此次訪中重點在於「約束下的持續推進」，漸進式鞏固俄中經濟軸心，而非重大政策轉向。

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