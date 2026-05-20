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伊朗新領袖疑「煽動號召聖戰」！　專家揭新聲明藏玄機

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）在X上發文稱，與美伊之間的戰爭是「神聖防禦」。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）19日透過社群平台X連發多條挑釁貼文，強硬將伊朗與美國、以色列之間的軍事對抗，定義為意識形態與宗教層面的「聖戰（Jihad）」。反恐專家震驚警告，穆吉塔巴此舉絕非單純的地緣政治衝突宣告，而是直接向全世界宣戰，將對美以兩國的仇恨提升為神聖的宗教義務。

最高領袖發言！哈米尼之子連發X貼文：這是對抗美以的聖戰

根據美國《福斯新聞》報導，接替父親掌權的伊朗新一代最高領袖穆吉塔巴在X上高調發文寫道，「在對抗美國與錫安主義（猶太復國主義）入侵的『第三次神聖防禦』中，最有價值的成就之一，就是讓伊朗崛起成為全球舉足輕重、具備強大影響力的超級大國。」

針對這番激進言論，美國喬治華盛頓大學極端主義研究計畫的反恐分析師穆罕默德（Dr. Omar Mohammed）博士接受採訪時直言，穆吉塔巴正在剝除所有外交辭令的偽裝。

穆罕默德指出，「所謂的『神聖防禦（Sacred Defense）』，在什葉派法律中是伊朗伊斯蘭共和國對抗侵略者時，發動『聖戰』的專用術語，具備至高無上的宗教強制力。他不是在描述一場政治衝突，而是在宣布一場神聖的戰爭！」

川普閃電取消空襲！伊朗強硬拒退讓　點名「美國與猶太人」是死敵

這起引發全球關注的發言，時間點極其敏感。此前，美國總統川普（Donald Trump）才剛於5月18日閃電取消了一項針對伊朗的預定軍事空襲行動，而華府當局隨後也釋出強硬訊號，強調絕對不會放鬆對德黑蘭核子計畫的全面制裁與高壓經濟制裁。

對此，穆吉塔巴非但沒有退讓，反而在貼文中直接點名「美國與錫安主義者」就是伊朗的頭號死敵。穆罕默德博士分析，這絕對不是隨口說說的空話，伊朗在哈米尼掌權的30多年間，仇視美國與仇視猶太人就是維持其政權合法性的兩大核心思想。

如今穆吉塔巴以最高領袖的姿態公開發言，形同公開向全世界發出對美國與猶太人的聖戰號召，直接宣告了他未來走向極端擴張、絕不妥協的鐵腕鐵血執政風格。

4個月網路大斷線、每天損失2.5億美元！百姓禁看他卻大玩X

在另一條貼文中，穆吉塔巴還呼籲伊朗民眾「必須貫徹人口增長政策」，宣稱強大的伊朗民族將在未來實現戰略飛躍，打造全新的「伊斯蘭伊朗文明」。

不過，這場高調的聖戰宣示也引來國際社會的強烈譏諷。反恐專家指出，穆吉塔巴極其虛偽，因為X等社群平台在伊朗境內早被官方封鎖了近20年。目前伊朗正經歷該國歷史上最漫長、最嚴苛的全面網路大斷線，至今已持續超過4個月，導致伊朗經濟每天慘賠高達2.5億美元（約新台幣79億元）。

穆罕默德表示，「這是一個巨大的諷刺。這位最高領袖正在一個他親手禁止國民使用的全球社交平台上，向全世界發表聖戰演說，在他統治下的老百姓，卻完全與世隔絕。」

 

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