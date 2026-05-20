北約考慮護航商船？　若荷莫茲海峽「7月仍未開放」擬出手

▲一艘貨輪出現在伊朗格什姆島附近的荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》19日引述北約高官說法報導，若荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）直到7月初仍未重新開放，該聯盟正在討論護送商船通行的可能性。北約領袖預計7月7日至8日在土耳其首都安卡拉（Ankara）舉行峰會。

北約有意護航？內部意見分歧

該名北約高官透露，儘管部分盟國目前仍反對授權執行海峽護航任務，但若封鎖情況持續下去，他們也將轉而支持這項提議。

一名北約外交官透露，護航商船通行荷莫茲海峽的想法，已獲得數個成員國支持，但尚未取得全體一致共識。多個盟國確實支持介入以重啟海峽，但其他成員國不願捲入衝突。

《彭博社》指出，此舉將代表北約對伊朗戰爭的一大戰略轉向，該聯盟目前堅持在戰鬥停止後才會介入海峽事務。外界尚不清楚北約具體上將如何保證商船安全通行，儘管華府擁有強大軍事實力，美軍近期的護航行動仍在啟動數日後宣告中止。

▼北約歐洲盟軍最高司令、美國空軍將軍格林克維奇。（圖／達志影像／美聯社）

北約司令回應 坦言考慮中

北約歐洲盟軍最高司令、美國空軍將軍格林克維奇（Alexus Grynkewich）19日在記者會上被問及此議題時回應，「政治決策必須優先達成，正式規劃才會跟進。我有在考慮這件事嗎？絕對有的。」

他也指出，商船通行海峽符合北約利益，而且伊朗已向盟國領土發射多枚飛彈，「這種停滯正以非常負面的方式影響我們所有的經濟體。長遠來看，影響我們的經濟，也會影響我們的軍事產業量能。」