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睡太多睡太少「老更快」　研究揭每天6.4至7.8小時最理想

▲▼睡覺,睡眠,床,失眠,助眠,催眠。（圖／CFP）

▲睡眠與健康密切相關。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國一項大規模研究指出，不論是睡太多或睡太少，都與大腦、心臟、肺臟、免疫系統等器官加速衰老，以及多種疾病有關。至於最理想睡眠時長，則落在每日6.4至7.8小時之間。該篇論文已發表於《自然》期刊

睡多睡少都NG　理想時間曝光

這項研究由美國哥倫比亞大學內外科醫學院放射科助理教授Junhao Wen主導。

研究團隊分析英國生物資料庫（UK Biobank）逾50萬人數據，透過機器學習建立橫跨17個器官系統一共23組「老化時鐘」（Aging clocks），全面評估睡眠時間與生物年齡之間的關聯性。

研究結果呈現明顯「U型曲線」，不論睡太多（多於8小時）或睡太少（少於6小時），老化速度都顯著加快，而維持在6.4至7.8小時區間者，老化速度最慢。

這不代表睡眠時長本身就會導致器官衰老速度更快或更慢，而是顯示睡眠不足或過量，都可能是整體健康狀況不佳的指標。

睡好很重要　研究紀錄早揭示

其他睡眠研究早就發現，睡眠不足與憂鬱症、焦慮症、肥胖、第二型糖尿病、高血壓及心臟病密切相關。睡眠時間過長或過短，則都與慢性阻塞性肺病、氣喘及多種消化道疾病相關。

Junhao Wen表示，「睡眠時間是我們整體生理的深層組成，對全身各器官都有深遠影響」，這項研究成果則顯示「睡太少或睡太多，幾乎與所有器官的加速衰老都有關聯」，並且支持了以下觀點，即「睡眠對維持大腦與身體網絡協調的器官健康，包括代謝平衡與健康的免疫系統，全都至關重要。」

 

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