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川普、國稅局和解！　司法部拍板「永久禁止」對川普家族查稅

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與美國國稅局（IRS）的稅務大戰正式畫下句點！根據19日最新曝光的文件，美國司法部已拍板「永遠禁止」國稅局對川普、其親屬以及名下企業過去的報稅紀錄進行任何查帳，同時撤銷所有審理中的稅務追討，作為川普撤回高達100億美元訴訟的和解條件。

代理司法部長簽字　現有帳目「永遠免查」

根據CNBC報導，這份長達一頁、涵蓋範圍極廣的協議附件，由代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）親自簽字。

內容明訂，針對川普在18日（和解生效日）以前提交的報稅表，聯邦政府絕對不會尋求任何形式的查帳或要求補繳款項；美國政府「永遠不得，也完全被禁止」對川普家族及相關企業，追討國稅局已經提出或可能提出的「任何及所有索賠」。

該項附件徹底封殺了美國政府向原告求償的機會，受惠對象包含川普、他的兒子小唐納（Donald Jr.）、艾瑞克（Eric）、其他家族成員及其相關企業。不過，司法部發言人隨後出面澄清，強調這項協議「僅適用於現有正在進行的查帳，不包含未來」。

撤回百億美元訴訟　換取設立「反武器化」基金

這項命令進一步擴大了川普18日與國稅局達成的和解協議。川普原本因報稅資料外洩、2022年佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）遭搜索，以及通俄門醜聞等事件，向國稅局與財政部求償100億美元。

作為雙方撤告的交換條件，司法部宣布成立一個規模將近18億美元的「反武器化」（anti-weaponization）基金。司法部指出，該基金旨在建立一套系統性流程，用以聆聽並補償其他遭受政治武器化與「法律戰」迫害的受害者。

隨著川普一家決定撤告，負責審理此案的美國聯邦地區法院法官威廉斯（Kathleen M. Williams）已於18日正式下令結案。而簽署協議的布蘭奇，19日在接任代理司法部長後的首次國會作證中，也因為該基金的設立面臨議員連番砲轟。

民主黨重砲痛批：最噁心的自肥

針對這項歷史性的和解，民主黨籍麻州眾議員、眾議院歲計委員會資深成員尼爾（Richard Neal）發布聲明重砲抨擊，指控川普已經把聯邦政府變成了他個人的保護傘。

尼爾在聲明中痛批，「這場和解根本是明目張膽的貪腐！」他指責此舉不僅逼迫國稅局放棄對川普家族及企業過去和現在的所有查帳，還將納稅人辛苦繳納的18億美元巨款，全數導向他的親友與相關企業，直言這絕對是「自肥到最噁心的地步」，並感嘆「對我們的民主來說，這真的是無比黑暗的一天。」

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