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5人潛水團葬身鯊魚洞　專家推測「遭吸入洞穴」耗盡氧氣亡

▲▼ 馬爾地夫發生潛水事故，展開搜救。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬爾地夫發生史上最重大潛水事故，圖為搜救畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

馬爾地夫「鯊魚洞」奪走5名義大利潛水員性命，由於這支潛水團隊的經驗非常豐富，人們紛紛對於悲劇成因提出各種理論與推測。一名專家研判，他們很可能是遭強勁水流吸入洞穴，在黑暗中找不到出路而慌亂，最終耗盡氧氣罹難。

文丘里效應？吸入洞穴釀災

義大利水下及高壓醫學學會主席博洛尼尼（Alfonso Bolognini）向義媒Adnkronos表示，被稱為「鯊魚洞」的薄瓦納坎杜洞穴（Thinwana Kandu）入口通道狹窄，可能因此形成「文丘里效應」（Venturi effect），也就是流體在通道收窄時加速流動，形成壓力驟降而產生的真空狀態。

博洛尼尼說，他聽見「潛水員警報網絡歐洲」（Divers Alert Network Europe）的專家描述水下環境後得出這個理論，「他們首先派出一台遙控潛水器前往洞穴入口，卻因為水流太強而無法進入，所以他們只好親自前往那裡。」

《太陽報》報導，根據搜救潛水員提供的洞穴示意圖，博洛尼尼認為那裡確實可能產生「強大的」文丘里效應，「可能是全員一起被吸進去，也可能是其中一人先遭吸入，其他人試圖施救。」

接下來，眾人被吸入一個非常黑暗、能見度趨近於零的環境，而且恐怕已因慌亂失去方向感，「在他們拚命尋找出口的過程中，他們很可能也耗盡了氧氣。」

▼蒙特法科內母女（左）及貝內代蒂（右）都不幸罹難。（圖／翻攝自Instagram）

▲義大利外交部證實，有5名義大利籍公民在馬爾地夫罹難。（圖／翻攝自Instagram）

發生什麼事？

這是馬爾地夫史上最慘重潛水事故，5名葬身「鯊魚洞」的義大利潛水員遺體19日全數尋獲，羅馬檢察官辦公室也已經啟動過失殺人調查。

遇難的5名義大利人分別為52歲海洋生物學家蒙特法科內（Monica Montefalcone）和她的20歲女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）、31歲研究員奧德尼諾（Muriel Oddenino）、海洋生物學碩士瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri）及44歲潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）。

搜救過程中，馬爾地夫軍方救援潛水員馬胡帝（Mohamed Mahudhee）16日也因減壓病不治，使得整起悲劇的死亡人數增至6人。

馬爾地夫史上最慘！5人潛水團葬身「鯊魚洞」　遺體找到了

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關鍵字：

馬爾地夫潛水鯊魚洞文丘里效應

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