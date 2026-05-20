普丁訪中有壓力　俄羅斯「3大關鍵缺口」急求北京

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）19日抵達北京進行國是訪問，不只是想要確認並強化與中國的關係，也迫切需要在3大關鍵領域取得具體承諾，即地緣政治、能源及貿易。

►地緣政治

紐約大學高級研究員普萊斯（Ed Price）向CNBC表示，普丁選在美國總統川普離開北京幾天後訪問中國，時間點絕非巧合，他很可能是在向華府傳遞訊號，「你們可以盡量拜訪中國，但俄羅斯才是（與北京）更親近、更友好的那一個。」

他指出，中俄領袖已維持緊密關係超過10年，普丁會想要確認俄羅斯作為中國最親密地緣政治盟友的地位，同時在烏克蘭戰爭議題上尋求中國外交支持，「只要普丁在西方、也就是烏克蘭擁有領土野心，他就必須在東方、也就是中國取得外交成功」。普丁也正在下一盤長遠的棋，在處理被他視為西邊威脅的北約之際，盡可能拉攏中國。

值得注意的是，《金融時報》報導，習近平曾向川普表示，普丁最終可能「後悔」入侵烏克蘭。但中國外交部長王毅已向俄羅斯官媒《塔斯社》駁斥此消息，稱此報導「純屬虛構」。

德勤中國（Deloitte China）首席經濟學家許思濤（Sitao Xu）指出，中俄關係「非常複雜」，莫斯科會希望從中國那裡獲得某種保證，北京也想要了解烏克蘭戰爭的走向，「俄羅斯是中國的最大鄰國，我們共享一段漫長邊境，所以如果我們不需要擔憂西翼安全，將能夠鬆一大口氣。」

▼普丁19日晚間抵達中國。（圖／路透）



►能源

分析人士指出，中俄在能源領域的關係越來越不對等，尤其烏克蘭戰爭爆發之後。

俄羅斯面臨沉重國際制裁，失去石油與天然氣出口的關鍵歐洲市場，日益仰賴印度與中國作為能源買家。因此，普丁此行最希望天然氣管線「西伯利亞力量-2」（Power of Siberia-2）獲北京拍板，這條途經蒙古、連接中俄的管線一旦建成，俄羅斯對中國的天然氣出口量將能夠倍增。

不過，中國似乎並不急著批准這項基礎建設計畫。倫敦商學院院長古里耶夫（Sergei Guriev）表示，北京之所以一直推遲討論，是因為中國已透過能源來源多元化，建立充分的能源安全，而且擁有大量能源儲備，可以等到中東衝突結束。

▼普丁這趟訪中之旅，被外界認為帶有壓力。（圖／路透）



但紐約大學的普萊斯認為，中國仍想要與俄羅斯保持密切關係，「中國想要俄羅斯的能源，因為它已預見其他能源未來可能更難取得。」

►貿易關係



分析人士認為，俄羅斯將尋求盡可能在更多領域與北京建立經濟與貿易夥伴關係。

古里耶夫指出，對俄羅斯而言，這趟訪問非常重要，因為「俄羅斯在科技、消費性產品、製造業等多個領域都高度仰賴中國。」烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯與歐盟的貿易幾乎斷絕，轉而全力押注中國，「現在中國是俄羅斯最大貿易夥伴，雙邊貿易量在過去4年翻倍成長。」

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