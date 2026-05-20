伊朗戰爭「不會持續到永遠」　范斯承諾：處理好就回家





▲美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國副總統范斯（JD Vance）19日表示，若無法達成外交解決方案，對伊朗採取進一步行動符合美國長遠安全利益，但強調「這不會是一場永遠的戰爭。我們把事情處理好就會回家。」

范斯替川普辯護 共和黨選情告急

41歲的范斯出身海軍陸戰隊，長期反對美國捲入海外戰爭。《路透社》指出，他在白宮記者會上為總統政策辯護，但回答較為克制，與川普更激進的風格形成鮮明對比。

伊朗戰爭2月28日爆發以來，重創全球石油貿易，也讓美國油價飆漲約50%，引發共和黨對於11月期中選舉選情的擔憂。

路透社/易普（Reuters/Ipsos）19日公布民調顯示，川普施政滿意度幾乎跌到重返白宮以來最低點，許多共和黨選民都對他處理民生物價問題的方式感到不滿。

▼范斯與盧比歐都被視為川普接班人潛在人選。（圖／達志影像／美聯社）



范斯or盧比歐？川普接班人之爭

與此同時，范斯與國務卿盧比歐（Marco Rubio）的潛在競爭也受到關注。范斯19日代替正在休產假的發言人李維特（Karoline Leavitt）主持白宮記者會，時間長達將近1小時。大約2周前盧比歐也為李維特代班主持白宮記者會，並且引發廣泛關注。

川普曾經表示，范斯與盧比歐攜手競選將是完美組合，但強調他並未單獨替任何一人背書，而副總統與國務卿2人都淡化角逐2028年大選的野心。