剛果伊波拉疫情131死！美國、巴林禁3國旅客入境　WHO列緊急事件

▲剛果民主共和國東部爆發嚴重的伊波拉疫情。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

剛果民主共和國（DRC）東部爆發嚴重的伊波拉（Ebola）疫情，當局19日表示，短短24小時內就增加了26起疑似感染死亡的案例，讓這波疫情的相關死亡總數攀升至131人。對此，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表達高度擔憂，直言對疫情的規模與傳播速度感到非常憂心。

罕見病毒株發威 WHO急列「國際關注公衛緊急事件」

根據《路透社》報導，剛果衛生當局數據顯示，目前該國已有543例疑似病例和33例確診，鄰國烏干達也出現2例確診。WHO秘書長譚德塞於週六罕見在召開緊急委員會前，就直接宣布這次「本迪布焦」（Bundibugyo）病毒株疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」。

專家警告，疫情在人口稠密且飽受武力衝突蹂躪的地區悄悄傳播數週，加上目前針對該病毒株的檢測能力相當有限，每小時只能進行6次檢測，嚴重拖慢了找出病例的速度。

擁有數十萬人口的城市布滕博（Butembo）也在18日通報了首兩例確診。回顧2018至2020年間，剛果東部爆發的伊波拉疫情共奪走近2300條人命，是史上第二致命的紀錄。

邊境管制拉響警報 美籍醫師染疫急送德國

隨著疫情擴散，烏干達當局已開始限制民眾進出邊境口岸；在更南邊的地區，盧安達邊境也傳出攔截試圖越境的剛果民眾。

儘管WHO呼籲各國不要關閉邊境，以免民眾改走無人監管的非法管道，但美國疾病管制與預防中心（CDC）證實，一名基督教傳教組織的醫師史塔福（Peter Stafford）檢測呈陽性，他與另外6名接觸過病毒的美國人已被送往德國接受治療與觀察。

美國目前已宣布暫停過去21天內曾前往剛果、烏干達或南蘇丹的旅客入境30天，並強烈建議美國公民無論如何都不要前往這些國家。對此，非洲疾病管制與預防中心警告，相關限制恐重創經濟、降低資訊透明意願，並阻礙當地的人道救援行動。

巴林禁民主剛果等3國旅客入境



波斯灣國家巴林19日宣布，針對來自剛果民主共和國、南蘇丹和烏干達的旅客，實施為期一個月的入境禁令。

巴林民航事務局發布聲明表示，「自即日起，所有自南蘇丹、剛果民主共和國（簡稱民主剛果）及烏干達抵達的非巴林籍旅客，不論搭乘任何航班將暫時停止入境。」聲明中也提到，在抵達巴林前30天內，曾造訪過上述3個國家的旅客，同樣禁止入境。

尚無特效藥與疫苗 美撥千萬美元防堵疫情

伊波拉主要透過直接接觸受感染人或動物的體液傳播，平均致死率高達約50%，且本迪布焦病毒株目前沒有任何獲批的特效藥或疫苗。CDC表示，美國已先動員1300萬美元因應，並正設法研發單株抗體療法。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指出，美方資金將協助在偏鄉開設50間專門治療伊波拉的診所，並強調會全力投入幫忙。

目前由WHO帶領的專家小組正開會尋求疫苗解方，默沙東（Merck）的Ervebo雖是候選疫苗之一，但仍需等上兩個月才能供應。

WHO駐剛果代表安西婭（Anne Ancia）坦言，儘管與美國政府合作順利，但美國及其他主要捐助國削減全球衛生資金，已對WHO對抗疾病的能力造成「巨大衝擊」；美國總統川普（Donald Trump）在批評WHO處理新冠疫情的方式後，已於今年1月正式讓美國退出WHO。