　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美財長喊「不急延長」對中貿易休戰　點名稀土履約差強人意

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特19日表示，川普政府「並不急於」延長將在今年11月到期的對中關稅及關鍵礦物貿易休戰協議。他強調，目前雙方貿易情況穩定，今年稍晚仍有時間續簽。不過，他也直言中國在稀土方面的履約表現差強人意，後續還會再與中方進一步磋商。

最高法院推翻緊急關稅　中方近期「撿到便宜」

貝森特（Scott Bessent）在巴黎出席七大工業國集團（G7）財經首長會議場邊接受《路透社》專訪。針對11月即將到期的關稅休戰協議，貝森特坦言，「我認為我們不急著延長它，現在情況相當穩定。」

貝森特提到，由於美國最高法院日前裁定推翻川普動用緊急權力實施的全球關稅措施，中國近幾個月其實已經因而獲得較低關稅待遇，「等於撿到便宜」。他也相信，只要稅率不要再進一步提高，中國會接受美方透過新的「301條款」來恢復先前的關稅水準。

關鍵礦物履約「差強人意」　9月川習會前先會何立峰

至於稀土的相關承諾，貝森特表示，中方的表現「令人滿意，但還談不上非常好」，因此美方還會再與他們進一步談判。

中國國家主席習近平預計將於9月前往華府與川普會面。貝森特透露，在這場重量級峰會登場前，他會先與中國國務院副總理何立峰會晤，針對貿易議題敲定更多細節。

此外，川普和習近平也可能在11月於中國舉辦的亞太經濟合作會議（APEC），以及12月在佛羅里達州的G20峰會上再度碰頭。

鎖定300億美元非戰略物資　有望調降民生消費品關稅

除了休戰協議外，美中雙方也計畫在「貿易委員會」架構下，初步鎖定約300億美元的非戰略物資來調降或取消關稅，模式將是「30換30」（300億美元）。

貝森特指出，中國可能會降低對美國能源產品、醫療設備和器材的關稅；而美國則可能調降那些不會在美國本土製造的中國消費品關稅，例如煙火或萬聖節服裝。

目前美國對包含平面電視、快閃記憶體、智慧音箱等一大批中國消費品，仍維持在2019年貿易戰最高峰時加徵的7.5%關稅。

貝森特也強調，美中在「川習會」促成中國訂購200架波音（Boeing）客機，及每年採購170億美元農產品的交易，與11月的貿易休戰是分開處理的。

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
342 1 0867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／繼續帶電子腳鐐！　柯文哲延長境管、科技監控8月
快訊／台中五口命案！　李惠雯遭判11年
快訊／3分鐘連2震！　最大震度3級
快訊／09:11規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／09:12發生地震！初估震度3級
剛果131死！美國、巴林禁3國旅客入境　WHO列緊急事件
洗錢「美女律師」意外扯出疫苗牟利內情　爆掏空港商4000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普、國稅局和解！　司法部拍板「永久禁止」對川普家族查稅

剛果伊波拉疫情131死！美國、巴林禁3國旅客入境　WHO列緊急事件

美財長喊「不急延長」對中貿易休戰　點名稀土履約差強人意

「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎　刷新多項歷史紀錄

開放中國車進口？　范斯：美國汽車絕不會消失

中俄秘簽協議！　200俄軍「在中國受訓」直接投入烏克蘭戰場

中共是美國百年威脅！　美重量級議員：不應凍結對台軍售

59歲上海男「持水果刀」闖日料店！砍傷2日本人　日政府急發警告

習近平兩手策略！川普、普丁接連訪問　欲打破「美國主導」世界觀

22歲正妹「賭命畢業照」接吻4公尺巨鱷　她揭真相

太子集團「爆乳特助」造形全改　俏麗短髮出庭與老同事相擁掉淚

疑聽有人喊她…女員工探頭遭夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

人肉占車位失敗啦！　婦人急call警察評理反遭打臉

孫安佐噴火案再燒2人！金主、攝影師列被告交保　拍片內幕曝光

繳24年勞保竟一毛都領不到！　52歲離職成悲劇160萬歸零　專家示警：很多人都不知道

還原狄鶯失聯過程！孫鵬急打110...好心運將全程報警畫面曝

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

房仲倒閉潮來了？這家卻逆勢狂開直營店！菜鳥躺領6萬底薪真相大公開 ft. 永慶房屋塗振宏｜地產詹哥老實說完整版 EP310

女員工「身首分離」慘死！丈夫接噩耗急奔診所　心碎：她人很好…

【520育兒禮包】卓榮泰宣布啟動「0到18歲全程支持計畫」

川普、國稅局和解！　司法部拍板「永久禁止」對川普家族查稅

剛果伊波拉疫情131死！美國、巴林禁3國旅客入境　WHO列緊急事件

美財長喊「不急延長」對中貿易休戰　點名稀土履約差強人意

「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎　刷新多項歷史紀錄

開放中國車進口？　范斯：美國汽車絕不會消失

中俄秘簽協議！　200俄軍「在中國受訓」直接投入烏克蘭戰場

中共是美國百年威脅！　美重量級議員：不應凍結對台軍售

59歲上海男「持水果刀」闖日料店！砍傷2日本人　日政府急發警告

習近平兩手策略！川普、普丁接連訪問　欲打破「美國主導」世界觀

22歲正妹「賭命畢業照」接吻4公尺巨鱷　她揭真相

遠傳電信配息3.81元再創新高　徐旭平喊話：今年超越同業我們第一名

LIVE／賴清德執政滿2周年　親自主持記者會說明施政成果

台東地震影響台鐵　瑞穗-富里列車慢行

撞機車暴衝落跑再撞警車！血糖太低害的　高雄男神智恍惚被逮

澎湖七美南滬港凌晨火警！漁船船艙全面燃燒　船主救火20%燒傷

快訊／繼續帶電子腳鐐！　柯文哲延長境管、科技監控8月

全民瘋投資　國泰金調查：股市樂觀、風險偏好指數創歷史新高

東森國際每股配發1.2元股利　AI、OMO與林口總部推進集團成長動能

台東近海地震為板塊碰撞所致　氣象署：與上起規模5.6位置不同

快訊／台中五口命案今宣判！　團購主李惠雯判刑11年

舒淇昔外號「大小姐」　片場易怒「因貴人改變」

國際熱門新聞

正妹議員遭控當過AV女優！網瘋朝聖舊片

日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！

美伊戰爭一觸即發！川普曝只差1小時下令

即／泰國內閣今批准「取消60天免簽」！

3年不喝水只灌手搖飲！23歲千萬網紅罹血癌

普丁出訪中國　專機晚間將抵達北京

川普出兵伊朗前1小時臨時喊卡：暫緩攻擊

Mango創辦人墜崖亡案大逆轉！長子遭警帶走

IPAC聲明：討論台灣未來必須有台灣參與

公債利率攀升湧賣壓　美股連三天收黑

越男「乳霜罐卡肛門」爆痛送醫！醫師聽傻眼

紐時：川普把台灣當籌碼「送習近平大禮」

22歲正妹「賭命畢業照」接吻4公尺巨鱷　她揭真相

伊朗提最新和平方案

更多熱門

相關新聞

開放中國車進口？　范斯：美國汽車不會消失

開放中國車進口？　范斯：美國汽車不會消失

美國汽車產業支撐著全美近1100萬個工作機會，然而，隨著總統川普（Donald Trump）日前率領多位企業高層出訪中國，外界開始擔憂美國是否會全面開放中國汽車進口。對此，副總統范斯（JD Vance）並未將話說死，但強調政府絕對不會讓美國汽車產業走向泡沫化。

200俄軍「在中國受訓」直接投入烏克蘭戰場

200俄軍「在中國受訓」直接投入烏克蘭戰場

WHA台灣議題背後的地緣戰略博弈

WHA台灣議題背後的地緣戰略博弈

台灣再次叩關WHA失利 陸外交部：十年十敗，政治鬧劇可以休矣

台灣再次叩關WHA失利 陸外交部：十年十敗，政治鬧劇可以休矣

傳川普擬暫緩對台軍售　顧立雄「審慎樂觀」：對台軍售合乎美國利益

傳川普擬暫緩對台軍售　顧立雄「審慎樂觀」：對台軍售合乎美國利益

關鍵字：

貝森特美國中國中美貿易戰稀土

讀者迴響

熱門新聞

女鮪魚爆不倫「車吻人夫富二代」！秘戀半年

林俊傑不藏了！ 曬女友畢業同框照放閃　「超寵男友視角」曝光

14歲遭拖進房間性侵！AOA珉娥輕生獲救　等了18年「加害者終認罪」

「爆乳特助」造形全改　俏麗短髮出庭

個性最自私的三大星座！

正妹議員遭控當過AV女優！網瘋朝聖舊片

女員工探頭遭貨梯猛夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

家樂福準備改名！網紅點名5款商品折扣超殺

孫安佐認了無法接受爸媽的愛！24字揪心告白

啦啦隊「怪物新人」無預警離隊：沒有要去台灣

房東要求遷離！25年女租客拒搬喊「有優先承購權」

快訊／「國1接國3」今早事故　成立緊急應變小組

獨／還原狄鶯失聯過程　好心運將全程報警畫面曝

他罹癌「關鍵生活習慣」　家人無奈：怎麼勸都改不掉

台灣教師荒失控　這2科最慘「幾乎報考就錄取」

更多

最夯影音

更多
太子集團「爆乳特助」造形全改　俏麗短髮出庭與老同事相擁掉淚

太子集團「爆乳特助」造形全改　俏麗短髮出庭與老同事相擁掉淚
疑聽有人喊她…女員工探頭遭夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

疑聽有人喊她…女員工探頭遭夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

人肉占車位失敗啦！　婦人急call警察評理反遭打臉

人肉占車位失敗啦！　婦人急call警察評理反遭打臉

孫安佐噴火案再燒2人！金主、攝影師列被告交保　拍片內幕曝光

孫安佐噴火案再燒2人！金主、攝影師列被告交保　拍片內幕曝光

繳24年勞保竟一毛都領不到！　52歲離職成悲劇160萬歸零　專家示警：很多人都不知道

繳24年勞保竟一毛都領不到！　52歲離職成悲劇160萬歸零　專家示警：很多人都不知道

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面