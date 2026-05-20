美財長喊「不急延長」對中貿易休戰　點名稀土履約差強人意

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特19日表示，川普政府「並不急於」延長將在今年11月到期的對中關稅及關鍵礦物貿易休戰協議。他強調，目前雙方貿易情況穩定，今年稍晚仍有時間續簽。不過，他也直言中國在稀土方面的履約表現差強人意，後續還會再與中方進一步磋商。

最高法院推翻緊急關稅 中方近期「撿到便宜」

貝森特（Scott Bessent）在巴黎出席七大工業國集團（G7）財經首長會議場邊接受《路透社》專訪。針對11月即將到期的關稅休戰協議，貝森特坦言，「我認為我們不急著延長它，現在情況相當穩定。」

貝森特提到，由於美國最高法院日前裁定推翻川普動用緊急權力實施的全球關稅措施，中國近幾個月其實已經因而獲得較低關稅待遇，「等於撿到便宜」。他也相信，只要稅率不要再進一步提高，中國會接受美方透過新的「301條款」來恢復先前的關稅水準。

關鍵礦物履約「差強人意」 9月川習會前先會何立峰

至於稀土的相關承諾，貝森特表示，中方的表現「令人滿意，但還談不上非常好」，因此美方還會再與他們進一步談判。

中國國家主席習近平預計將於9月前往華府與川普會面。貝森特透露，在這場重量級峰會登場前，他會先與中國國務院副總理何立峰會晤，針對貿易議題敲定更多細節。

此外，川普和習近平也可能在11月於中國舉辦的亞太經濟合作會議（APEC），以及12月在佛羅里達州的G20峰會上再度碰頭。

鎖定300億美元非戰略物資 有望調降民生消費品關稅

除了休戰協議外，美中雙方也計畫在「貿易委員會」架構下，初步鎖定約300億美元的非戰略物資來調降或取消關稅，模式將是「30換30」（300億美元）。

貝森特指出，中國可能會降低對美國能源產品、醫療設備和器材的關稅；而美國則可能調降那些不會在美國本土製造的中國消費品關稅，例如煙火或萬聖節服裝。

目前美國對包含平面電視、快閃記憶體、智慧音箱等一大批中國消費品，仍維持在2019年貿易戰最高峰時加徵的7.5%關稅。

貝森特也強調，美中在「川習會」促成中國訂購200架波音（Boeing）客機，及每年採購170億美元農產品的交易，與11月的貿易休戰是分開處理的。