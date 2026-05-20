「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎　刷新多項歷史紀錄

▲台灣作家楊双子（左）創作、譯者金翎（右）翻譯為英文的「臺灣漫遊錄」勇奪年度國際文學大獎「布克國際獎」，她們分別是第一位獲頒此獎的台灣作家和台灣譯者。（圖／取自 Booker Prize Foundation）



文／中央社

台灣作家楊双子創作、譯者金翎翻譯為英文的「臺灣漫遊錄」勇奪年度國際文學大獎「布克國際獎」。根據主辦單位布克獎基金會發布的資訊，「臺灣漫遊錄」刷新「布克國際獎」多項歷史紀錄。

根據基金會資訊，這是第一次有台灣作家和台灣譯者獲頒「布克國際獎」（International Booker Prize），也是第一次有原文為中文的作品獲獎。

此外，儘管「臺灣漫遊錄」今年3月才在英國正式出版，自決選名單於3月31日發布以來，「臺灣漫遊錄」很快就成為入圍決選的6部作品之中，銷售成績第2佳的作品，銷售量平均每週成長65%。

「臺灣漫遊錄」也是賭盤最看好的得獎熱門，賠率為5比2。

「布克國際獎」獎勵虛構文學創作，參加評選的作品必須是翻譯為英文、並在英國或愛爾蘭出版的長篇小說或短篇選集。2020年在台灣出版後，「臺灣漫遊錄」陸續有日文、英文、韓文、芬蘭文等譯本問世，目前總計售出24國版權。

在英國，「臺灣漫遊錄」由獨立出版社And Other Stories出版。根據布克獎基金會（Booker Prize Foundation）資訊，今年的「布克國際獎」再次由獨立出版社大放異彩。放眼今年滿10週年的「布克國際獎」歷年頒獎紀錄，總計有9家獨立出版社旗下曾有作品獲獎。

「臺灣漫遊錄」已是And Other Stories第7部入圍「布克國際獎」的出版品。此外，今年也是繼去年之後，And Other Stories連續第2年有出版品奪得「布克國際獎」。

And Other Stories資深編輯托柏勒（Tara Tobler）近日接受《中央社》專訪時提到，第一次接觸「臺灣漫遊錄」，她「馬上就愛上」這本書。

她另幽默表示，「臺灣漫遊錄」對飲食的描述十分引人入勝，一旦這部作品奪得大獎，或許可考慮在英國推出「有插圖和食譜的版本」。

「布克國際獎」獎金5萬英鎊（約新台幣210萬元），由作者與譯者均分，以彰顯翻譯的重要性。作者和譯者也分別獲頒獎座。

布克獎基金會的資料顯示，楊双子分別是第7位和第10位獲頒「布克國際獎」的女性作家和譯者。