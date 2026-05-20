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開放中國車進口？　范斯：美國汽車絕不會消失

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）

▲美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國汽車產業支撐著全美近1100萬個工作機會，然而，隨著總統川普（Donald Trump）日前率領多位企業高層出訪中國，外界開始擔憂美國是否會全面開放中國汽車進口。對此，副總統范斯（JD Vance）並未將話說死，但強調政府絕對不會讓美國汽車產業走向泡沫化。

便宜又有國安疑慮　中國電動車引發美政壇擔憂

中國電動車不僅在價格上通常比美國本土的競爭對手來得便宜，外界也相當擔憂中國製造的高科技車輛會帶來國家安全的潛在威脅。

紐約州民主黨籍參議員舒默（Chuck Schumer）上週就在參議院痛批，「川普如果讓中國電動車大舉傾銷到我們的市場，進而排擠國內的製造業，這等於是出賣了美國的汽車工人。」

▲▼中國大陸新能源車,電動,比亞迪,BYD。（圖／路透社）

▲中國大陸新能源車比亞迪（BYD）。（圖／路透社）

范斯未說死是否開放：絕不讓美汽車產業消失

就在川普結束訪中行程不到一週，白宮新聞簡報室便針對此議題展開交鋒。格雷媒體（Gray Media）白宮特派員德克爾（Jon Decker）向范斯提問指出，「您來自一個生產大量汽車的州，在您與總統的這段任期內，中國品牌的汽車是否會直接在美國本土開賣？」

范斯回應時並未直接排除中國車進口的可能性，但他強調，「總統已經展現出保護美國汽車產業的決心，這是我這輩子見過歷任總統中前所未見的。」

范斯表示，政府絕對不會讓美國的汽車產業消失，並透過多種方式重新投資與對外國競爭對手徵收關稅，藉此確保美國汽車工人的心血結晶能實實在在地在美國本土製造並供應。

恐流失40萬飯碗　多位議員聯名致信白宮

事實上，在川普前往中國之前，密西根州民主黨籍參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）就曾呼籲總統應採取強硬手段，嚴格限制中國車輛在美國本土製造、銷售或上路，「我們估計如果讓中國車輛就這樣在美國公開販售，我們大概會流失40萬個飯碗，而我絕對不會允許這種事發生。」

斯洛特金與其他來自汽車製造重鎮的國會議員表示，若允許中國在美國製造和銷售車輛，將對美國的經濟與國家安全造成深遠的影響。目前他們也已正式致信白宮，強烈表達對於此事的擔憂。

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美國汽車業中國電動車范斯

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