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中俄秘簽協議！　200俄軍「在中國受訓」直接投入烏克蘭戰場

▲▼ 俄軍,俄羅斯士兵。（圖／路透）

▲中國武裝部隊在去年底曾於境內秘密訓練了約200名俄羅斯軍事人員。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄烏戰爭持續延燒，不過現在有外媒獨家披露，中國武裝部隊在去年底曾於境內秘密訓練了約200名俄羅斯軍事人員，重點學習無人機操作與戰術，而且部分人員結訓後已經返回烏克蘭戰場。歐洲情報官員直言，這顯示中國對這場歐陸戰爭的介入程度，遠比外界先前所知的還要更為直接。

簽署雙語秘密協議　中俄兩軍「互換訓練」

根據《路透社》報導，3個歐洲情報機構查閱的內部文件指出，俄羅斯與中國的高階軍官於2025年7月2日在北京簽署了一份「俄中雙語協議」。協議內容明定，大約200名俄羅斯軍人將前往北京、南京等地的軍事設施接受特訓。

消息人士證實，後來確實約有這個數量的俄軍抵達中國受訓；同時，協議也提到數百名中國軍人也將赴俄羅斯的軍事設施受訓。

該協議嚴格禁止兩國任何媒體報導這些交流活動，並明文規定不得告知任何第三方。情報機構指出，中國軍隊前往俄羅斯受訓的情況至少從2024年就開始了，但俄國人員到中國受訓卻是頭一遭。

聚焦無人機與電子戰　俄軍中校也入列

這批秘密訓練主要聚焦於無人機作戰、電子戰、陸軍航空兵以及裝甲步兵等科目。流出的內部報告詳細記錄了四場特訓的結訓狀況，包含在石家莊的解放軍陸軍步兵學院分院，約50名俄軍學習了發射82公厘迫擊砲，並搭配無人機標定目標；在鄭州的設施則進行了防空訓練，使用電子戰步槍與拋網裝置來反制敵方無人機。

另外，在四川宜賓的軍事航空訓練中心與江蘇南京的軍事工程大學，也分別進行了第一人稱視角（FPV）無人機飛行模擬，以及爆破、掃雷與未爆彈排除等實戰工程訓練。

情報機構透露，前往中國受訓的俄國人員軍階從下士到中校都有，其中很大一部分是高階軍事教官，他們能將中國龐大的無人機技術與先進訓練方法，沿著指揮鏈傳授給前線部隊。

目前已確認有少數受訓俄軍，直接參與了烏克蘭克里米亞與札波羅熱等遭佔領地區的無人機作戰任務。

中國深度介入歐陸戰場？官方急澄清

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，中俄兩國已數度舉行聯合軍事演習，並宣示雙方建立「合作無上限」的戰略夥伴關係。

儘管西方國家不斷敦促北京當局對莫斯科施壓，並試圖孤立俄羅斯，但中國仍持續透過購買能源為俄國提供經濟命脈，如今更傳出在作戰與戰術層級直接訓練俄軍。

針對這份曝光的秘密協議與訓練細節，俄羅斯與中國國防部皆未做出回應。

中國外交部則發布聲明反駁，強調北京當局一再將自身形塑為和平調停者，「在烏克蘭危機上，中方始終秉持客觀公正立場，致力推動和談，這一立場一貫且明確，國際社會有目共睹，有關各方不應刻意煽動對立或轉移責任。」

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