中共是美國百年威脅！　美重量級議員：不應凍結對台軍售

▲美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上星期才在峰會場合上，公開讚賞中國國家主席習近平，並對美中關係的發展表達肯定。然而，向來對華態度強硬的美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）發出嚴厲警告，直指中國共產黨才是美國未來百年將面臨的最大威脅，同時強烈呼籲華府，絕對不能為了討好北京當局而停止對台灣的軍事援助。

點名中共為「百年頭號地緣政治威脅」

根《中央社》報導，克魯茲17日前往德州賽普瑞斯（Cypress），為同黨籍的德州州檢察長候選人羅伊（Chip Roy）站台造勢時，將砲口對準了中國。

克魯茲在活動中重申了他對北京的強硬立場，他強調，「自從我當選聯邦參議員踏入政壇的第一天起，我就不斷提醒大家，美國在接下來的一世紀當中，所面臨的首要地緣政治威脅，就是該如何去對抗中國共產黨的擴張。」

對台軍售淪籌碼？克魯茲喊話：暴君不尊重軟弱

身為參議院外交委員會重要成員的克魯茲，雖然在發言中肯定了川普是一位強而有力的三軍統帥，也具備與任何對手展開談判的意願，但他對於將「台灣」放上美中談判桌的作法相當不以為然。

針對川普日前提到總價值高達140億美元的對台軍售案時，曾形容「坦白說，這對我們來說是非常好的談判籌碼，那是數量相當龐大的一批武器。」克魯茲對此抱持不同看法。

克魯茲明確表態，美國對台灣的軍售計畫，完全不該被當成與中國交涉時的籌碼或附帶議題。他大聲疾呼華府必須成為台灣最堅實的後盾，「我認為我們應該堅定不移地支持台灣，因為那些霸凌者與暴君，是永遠不會尊重軟弱的。」