59歲上海男「持水果刀」闖日料店！砍傷2日本人　日政府急發警告

記者張方瑀／綜合報導

中國上海市浦東地區19日中午發生一起持刀傷人事件。當地一名59歲男子持水果刀闖入一棟辦公大樓內的日本料理店攻擊，造成包含2名日本籍男子與1名中國籍女子在內共3人受傷送醫。當地警方已在現場將嫌犯逮捕，不過該名男子落網後語無倫次，詳細事發經過仍在調查中。

日料店爆持刀傷人 3人受傷送醫

根據NHK報導，上海警方於19日下午12時30分左右接獲通報，稱浦東地區一棟辦公大樓內的餐廳內，有男子持水果刀傷人。

▲其中一名日本人腹部遭砍傷。（圖／翻攝自X）



日本外務省官員證實，受傷送醫的3人分別為2名日籍男子與1名中國籍女子，皆已送往醫院接受治療。外務省官員透露，2名日籍男子的傷勢初步判定應無生命危險，目前正急於透過當地駐上海總領事館蒐集相關資訊與確認詳細傷勢狀況。

嫌犯落網語無倫次 周邊外商企業林立

當地警方表示，獲報後已在現場拘留涉案的59歲男性嫌犯。然而，該名男子被捕後語無倫次，不斷說著令人無法理解的話，警方正進一步釐清確切的事發經過。

案發地點周邊林立著許多世界級金融機構與跨國企業進駐的辦公大樓，同時也有大量日商企業進駐。

一名當時在案發大樓附近的中國籍女子受訪時驚魂未定地表示，「我很驚訝也非常害怕，不知道嫌犯在想什麼，只能自己保護自己的人身安全了，祈禱被害者平安無事。」

日本政府提嚴正交涉 籲當地日僑注意安全

針對這起攻擊事件，日本政府19日已透過外交管道向中國政府提出交涉，要求中方查明真相並給予明確說明、嚴懲嫌犯，並呼籲防止類似事件再次發生，確保停留在中國境內的日本人安全。

駐上海日本總領事館緊急呼籲當地日本僑民，外出時務必留意周遭狀況與是否有可疑人士靠近，盡力確保自身安全。