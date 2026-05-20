22歲正妹「賭命畢業照」接吻4公尺巨鱷　她揭真相

▲美國德州一名22 歲女大生凱特達利日前為了慶祝大學畢業，特別邀請長達4.3公尺的明星短吻鱷「Big Al」入鏡拍攝一系列驚悚效果十足的畢業照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

每逢鳳凰花開的畢業季，大學畢業生紛紛穿上學士服，在校園經典地標前拍下一張張溫馨的紀念照。然而，美國德州一名22歲女大生，卻拍下了驚奇又令人覺得危險的畢業照。這名女大生直接找來一隻體長約達4.3公尺的巨型短吻鱷當作拍攝「搭檔」，不僅大膽涉水與巨獸同行，還親暱地把學士帽放在牠鼻子上。

女大生為何敢與鱷魚如此親密互動？

據外媒報導，這名剛從美國麥克尼斯州立大學（McNeese State University）自然科學相關領域畢業的女大生名叫凱特達利（Kat Daley）。原來她早在7歲時就已經開始投身野生動物的救援與復育工作。目前凱特達利更在德州知名的野生動物保護園區「鱷魚國度」（Gator Country）工作，每天的日常就是負責照顧與餵養園區內的450隻短吻鱷，因此這場看似與死神共舞的拍攝，對凱特達利來說其實只是「辦公室的日常」。

▲凱特達利大膽貼近巨型短吻鱷並做出親密舉動。

在45歲專業攝影師勞拉（Laura Oglesbee）掌鏡的這一系列非典型畢業照中，可以看到凱特達利風格多變。一會兒穿著優雅的深藍色晚禮服、單手淡定抓著巨型短吻鱷的尾巴；一會兒又換上正統學士服，涉水深入到膝蓋高度，毫不畏懼地朝著巨型短吻鱷走去。最令人驚心動魄的畫面，莫過於凱特達利彎下腰，將臉部貼近短吻鱷長滿尖牙的血盆大口，上演驚悚親吻，甚至還調皮地把畢業帽直接端坐在這隻名叫「Big Al」的明星短吻鱷鼻子上。

短吻鱷真的很具攻擊性嗎？

這非傳統畢業照迅速在各大平台引發網友瘋傳，不少人驚呼「這是在拿生命開玩笑」「差點就畢不了業了」。不過，攝影師勞拉出面澄清，凱特達利非常熟悉這些動物的習性，且拍攝使用的短吻鱷「Big Al」與「Big Tex」都是長期經過專業減敏訓練的明星動物，絕非一般野外隨機遭遇的野生攻擊性個體。

主修自然科學的凱特達利也親自透露，之所以會大費周章策劃這場拍攝，背後其實帶著一份野生動物保育的使命感。凱特達利表示，短吻鱷等爬蟲類長期以來在電視電影等媒體包裝下，被外界「妖魔化」得太過嚴重。

凱特達利強調，短吻鱷其實沒有大眾想像中那麼具備主動攻擊性，只要人類在野外學會保持安全距離、不主動挑釁與干擾野生動物，牠們通常都不會主動干擾人類。凱特達利期盼藉由這組照片，喚醒大眾對野生動物保育與物種包容的重視。



更多鏡週刊報導

搭北捷紅線快抬頭！保養品「掛滿車廂拉環」免費拿 網讚：這才叫「ㄅ級分」行銷

吃飽「用過衛生紙」塞碗裡超沒禮貌？公審文曝光 餐飲員工吐：真是不知人間疾苦

「背後藏鏡人」是他！孫安佐噴火槍案檢警今再抓列2被告 格鬥賽老闆也遭傳喚