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習近平兩手策略！川普、普丁接連訪問　欲打破「美國主導」世界觀

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

距離為美國總統川普（Donald Trump）鋪上紅地毯還不到一週，中國領導人習近平再度迎來另一位重量級貴賓。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於19日抵達北京進行國是訪問，此行顯然經過精心安排，旨在全球地緣政治動盪之際，高調展現北京與莫斯科的同一陣線。

趁美伊衝突佈局　中俄欲打破「美國主導」世界觀

根據CNN報導，中國與俄羅斯目前都在摸索與川普政府之間不斷變化的關係，並審慎評估是否要介入協助結束美國與伊朗之間的衝突。這場衝突不僅牽動全球石油供應，更讓華府從俄羅斯深陷多年的烏克蘭戰爭中分心。

習近平在短短一週內，接連接待了兩位深陷自身難解衝突的世界領袖。中國政府顯然沒有放過這個機會，特別是利用川普對伊朗的戰爭，藉機將中國塑造成一個負責任且可替代的全球領導者。

此外，北京與莫斯科都試圖利用川普顛覆美國傳統外交政策的契機，推動他們不被美國勢力或美方聯盟體系主導的世界觀。

普丁第25次訪中　「親愛老友」同享川普級排場

這是普丁掌權20多年來第25次訪問中國。在雙方對華府共同的不信任，以及普丁與習近平兩人常互稱「親愛的」或「老朋友」的深厚私交驅使下，中俄在貿易、安全與外交的合作日益緊密，兩人會面次數已超過40次。

身為國家最高級別的國是訪問，普丁獲得了排場十足的歡迎儀式，從紅地毯到軍樂隊一應俱全，規格與上週習近平款待川普時如出一轍。普丁在行前發布的訊息中大讚，俄中關係已達到「真正前所未有的高度」，並強調雙方在影響兩國核心利益的問題上相互支持。

普丁19日深夜抵達機場時，受到現場年輕人齊聲高喊「歡迎，歡迎，熱烈歡迎！」中國官媒在訪問前也發文讚揚兩國在「動盪國際局勢」中擁有不可動搖的連結；《環球時報》更將美俄領導人接踵而來的訪問，解讀為中國「正迅速成為全球外交焦點」的跡象。

▲▼美國總統川普訪中，被認為疑似將台海議題與軍售案視為向中國國家主席習近平談判的籌碼。（圖／路透）

▲美國總統川普訪中（圖／路透）

談判桌焦點曝光：川普、能源與荷莫茲海峽

習近平與川普近期的會面、烏克蘭與中東戰爭，以及中俄在能源、貿易及安全上的合作，預料都將是與普丁20日的討論重點。克里姆林宮幕僚烏沙科夫（Yury Ushakov）透露，雙方準備發表關於「建立多極世界」與「新型國際關係」的宣言，以宣傳一致的世界觀。

這並非普丁與習近平首次在美國展開外交動作後緊接著會談。對普丁而言，俄軍近期在烏克蘭戰爭中吃下敗仗，恐讓此次會面面臨更多壓力。中國購買俄國石油並出口軍民雙用途物資，對莫斯科的戰爭行動至關重要，但這也讓雙方關係日益失衡，俄羅斯現已嚴重依賴這個更富裕、技術更先進的鄰國。

俄羅斯目前是中國最大原油來源國，自西方實施制裁以來，中國買家持續狂掃折扣石油。如今中東衝突與未來不穩定的風險，可能促使北京在燃料上更依賴俄羅斯。預計雙方本週將討論2025年9月已取得進展的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管線計畫。

然而，談判重頭戲不僅止於能源，在川普剛結束訪問之際，伊朗衝突也很可能佔據重要篇幅。

中俄皆是德黑蘭的親密夥伴，近年在協助伊朗應對美國制裁上扮演關鍵角色，中國更是受美制裁伊朗原油的最大買家。報導指出，俄羅斯在衝突初期就曾向伊朗提供美軍與資產位置的情報；上個月更有消息指出中國正準備向伊朗運送武器，不過北京已否認此指控。

在德黑蘭曾表態希望中俄擔任安全保證人的情況下，外界都在關注兩國是否有意願介入和平進程。幫忙結束衝突固然能向美國博得好感，但兩位領導人勢必會謹慎拿捏分寸，以確保自身的夥伴關係、既得利益與全球野心不受影響。

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