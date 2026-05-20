習近平兩手策略！川普、普丁接連訪問　欲打破「美國主導」世界觀

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

距離為美國總統川普（Donald Trump）鋪上紅地毯還不到一週，中國領導人習近平再度迎來另一位重量級貴賓。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於19日抵達北京進行國是訪問，此行顯然經過精心安排，旨在全球地緣政治動盪之際，高調展現北京與莫斯科的同一陣線。

趁美伊衝突佈局 中俄欲打破「美國主導」世界觀

根據CNN報導，中國與俄羅斯目前都在摸索與川普政府之間不斷變化的關係，並審慎評估是否要介入協助結束美國與伊朗之間的衝突。這場衝突不僅牽動全球石油供應，更讓華府從俄羅斯深陷多年的烏克蘭戰爭中分心。

習近平在短短一週內，接連接待了兩位深陷自身難解衝突的世界領袖。中國政府顯然沒有放過這個機會，特別是利用川普對伊朗的戰爭，藉機將中國塑造成一個負責任且可替代的全球領導者。

此外，北京與莫斯科都試圖利用川普顛覆美國傳統外交政策的契機，推動他們不被美國勢力或美方聯盟體系主導的世界觀。

普丁第25次訪中 「親愛老友」同享川普級排場

這是普丁掌權20多年來第25次訪問中國。在雙方對華府共同的不信任，以及普丁與習近平兩人常互稱「親愛的」或「老朋友」的深厚私交驅使下，中俄在貿易、安全與外交的合作日益緊密，兩人會面次數已超過40次。

身為國家最高級別的國是訪問，普丁獲得了排場十足的歡迎儀式，從紅地毯到軍樂隊一應俱全，規格與上週習近平款待川普時如出一轍。普丁在行前發布的訊息中大讚，俄中關係已達到「真正前所未有的高度」，並強調雙方在影響兩國核心利益的問題上相互支持。

普丁19日深夜抵達機場時，受到現場年輕人齊聲高喊「歡迎，歡迎，熱烈歡迎！」中國官媒在訪問前也發文讚揚兩國在「動盪國際局勢」中擁有不可動搖的連結；《環球時報》更將美俄領導人接踵而來的訪問，解讀為中國「正迅速成為全球外交焦點」的跡象。

▲美國總統川普訪中（圖／路透）



談判桌焦點曝光：川普、能源與荷莫茲海峽

習近平與川普近期的會面、烏克蘭與中東戰爭，以及中俄在能源、貿易及安全上的合作，預料都將是與普丁20日的討論重點。克里姆林宮幕僚烏沙科夫（Yury Ushakov）透露，雙方準備發表關於「建立多極世界」與「新型國際關係」的宣言，以宣傳一致的世界觀。

這並非普丁與習近平首次在美國展開外交動作後緊接著會談。對普丁而言，俄軍近期在烏克蘭戰爭中吃下敗仗，恐讓此次會面面臨更多壓力。中國購買俄國石油並出口軍民雙用途物資，對莫斯科的戰爭行動至關重要，但這也讓雙方關係日益失衡，俄羅斯現已嚴重依賴這個更富裕、技術更先進的鄰國。

俄羅斯目前是中國最大原油來源國，自西方實施制裁以來，中國買家持續狂掃折扣石油。如今中東衝突與未來不穩定的風險，可能促使北京在燃料上更依賴俄羅斯。預計雙方本週將討論2025年9月已取得進展的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管線計畫。

然而，談判重頭戲不僅止於能源，在川普剛結束訪問之際，伊朗衝突也很可能佔據重要篇幅。

中俄皆是德黑蘭的親密夥伴，近年在協助伊朗應對美國制裁上扮演關鍵角色，中國更是受美制裁伊朗原油的最大買家。報導指出，俄羅斯在衝突初期就曾向伊朗提供美軍與資產位置的情報；上個月更有消息指出中國正準備向伊朗運送武器，不過北京已否認此指控。

在德黑蘭曾表態希望中俄擔任安全保證人的情況下，外界都在關注兩國是否有意願介入和平進程。幫忙結束衝突固然能向美國博得好感，但兩位領導人勢必會謹慎拿捏分寸，以確保自身的夥伴關係、既得利益與全球野心不受影響。