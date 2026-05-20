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《臺灣漫遊錄》奪布克國際獎　楊双子：生為台灣人幸運驕傲

記者葉國吏／綜合報導

台灣文學《臺灣漫遊錄》在國際舞台上寫下全新歷史篇章。台灣作家楊双子創作的小說作品，今天在倫敦泰特現代美術館成功擊敗各國強敵，順利抱回年度國際文學大獎布克國際獎的冠軍寶座。

這項榮譽寫下台灣文學首度奪得該獎項的新紀錄。名單正式揭曉時，原著作者與英譯譯者金翎在台下感動相擁，隨後親自走上舞台接受小說家娜塔莎布朗（Natasha Brown）親自頒發的獎座。

▲▼作家楊双子與譯者金翎。（圖／翻攝YouTube／The Booker Prizes）

▲《臺灣漫遊錄》作家楊双子與譯者金翎。（圖／翻攝YouTube／The Booker Prizes，下同）

百年探問自由平等
楊双子在致詞中闡述了文學與政治的關係，坦言有些人認為藝術應該與政治保持距離，但自己認為文學無法自外於生長的土地。縱觀百年來的台灣文學史，本土人民其實不斷在探問未來的方向。

面對強權威脅，她指出台灣人歷經殖民政權，但自己始終相信文學擁有堅定的力量。她強調這份殊榮是台灣人百年來對自由與平等的追求，能以台灣作家身分站在國際舞台上是她的驕傲。

▲▼作家楊双子與譯者金翎。（圖／翻攝YouTube／The Booker Prizes）

拒絕簡化多元現實
負責將小說推向英美市場的金翎也發表感言，透露在2022年俄羅斯入侵烏克蘭時就做出決定，未來不再無差別地翻譯華語作品，而會堅持只翻譯台灣作品，直到家鄉主權在英語世界裡不再是挑釁。

金翎直言翻譯時保留了註腳與導讀，同一個漢字更使用三種不同發音，拒絕簡化台灣多元語言與族群的現實。她感謝 And Other Stories 出版社挺身而出，將譯者名字放上書封才讓英國版順利啟售。

▲▼作家楊双子與譯者金翎。（圖／翻攝YouTube／The Booker Prizes）

這項獎項主要是獎勵翻譯為英文並在當地出版的虛構文學。這次獲獎不僅讓團隊共同獲得5萬英鎊的高額獎金，目前該作品也已經成功售出24國版權，成功將台灣多元的聲音完整帶入英語世界。

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