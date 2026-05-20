《臺灣漫遊錄》奪國際獎　作家：殊榮屬台灣百年追求自由平等

▲楊雙子和林金。（圖／翻攝The Booker Prizes）

記者葉國吏／綜合報導

台灣女性作家楊双子創作的小說作品《臺灣漫遊錄》，勇奪國際文學大獎國際布克獎冠軍寶座，寫下臺彎文學史新頁。作者雙子與英譯譯者金翎在台上領獎，強調這份殊榮是台灣人百年來對自由與平等的追求。

百年探問自由平等

作家楊双子在致詞中闡述了文學與政治的關係，坦言有些人認為藝術應該與政治保持距離，但自己認為文學根本無法置外於生長的土地，縱觀百年來的台灣文學史，本土人民其實不斷在探問未來的方向。

面對地緣政治的動盪，作家指出台灣人歷經殖民政權且面臨侵略威脅，在強權面前文學看似緩慢卻堅定，翻譯雖有時差卻能跨越限制。她強調這份殊榮是台灣人百年來對自由與平等的追求。

拒絕簡化多元現實

負責將小說推向英美市場的譯者金翎也發表感言，透露在2022年俄羅斯入侵烏克蘭時就做出決定，未來不再不加選擇地翻譯華語作品，而會堅持只翻譯台灣作品，直到主權不再被視為挑釁。

譯者直言翻譯時保留了註腳與導讀，同一個漢字更使用三種不同發音，拒絕簡化台灣多元語言與族群的現實。最後她幽默地以果汁碎粒形容翻譯豐富了風味，並感謝 And Other Stories 出版社的力挺。