普丁深夜抵中國！　王毅親自接機

▲普丁抵達中國。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

俄羅斯總統普丁在19日深夜飛抵中國。由中國外長王毅親自到場接機，準備展開為期2天的國是訪問。

這次這場外交活動是普丁任內第25次訪問中國。他在抵達之前特別錄製影片，透露這次隨行的俄羅斯官員和商業界代表團非常具有代表性。

高規格代表團隨行

根據他的助理烏沙科夫透露，訪問團成員包含外交、農業、文化、交通、經濟發展、財政、建設和教育等5位副總理和8位部長。

其餘代表則包括總統辦公廳副主任奧列什金、新聞秘書佩斯科夫以及央行行長納比烏林娜，甚至還有多家國有與私有企業負責人一同參與。

簽署四十份文件

普丁在預錄影片中向中國民眾致意，強調兩國自25年前簽署條約以來，當前的雙方關係已經達到了前所未有的高水平，展現互信特質。

烏沙科夫表示，雙方在訪問期間預計會簽署大約40份文件，並通過建立多級世界和新型國際關係的宣言，還會出席兩國教育年的開幕儀式。

能源經貿大幅成長

兩國在過去1年的雙邊貿易額已經接近2400億美元，而且在相互結算上幾乎完全轉換為本國貨幣，能有效保障貿易免受第三國不穩定的影響。

能源領域合作更成為經貿火車頭，今年年初以來，俄國對中國的石油供應增長了超過三分之一。此外互免簽制度也帶動兩國共約300萬人次互訪。