泰國取消93國60天免簽　台灣仍30天免簽

▲泰國曼谷跨年煙火。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

泰國官方拋出旅遊震撼彈。泰國外交部宣布取消原本對93個國家與地區實施的60天免簽，全面縮減恢復為原本的30天停留期限，而台灣目前仍名列最新的30天免簽清單中。

泰國外交部領事事務局局長蒙坤（Mungkorn Pratoomkaew）在記者會上指出，這次終止60天免簽等新措施，將在王室公報正式頒布後的15天開始生效。

新制上路前入境權益不受影響

不過蒙坤也強調，目前已經入境泰國，或者是趕在新制度正式生效前抵達當地的各國旅客，後續依舊可以按照原本的簽證條件留在當地，直到原本的期限屆滿為止。

根據「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，未來不再享有60天停留待遇。在保留30天免簽的54個國家與地區中，包含了台灣、日本、美國、加拿大、英國、新加坡與印尼。

各國停留天數全面重新洗牌

另外官方也新增3個適用15天免簽的國家，包括馬爾地夫等國；落地簽國家則從原本的31國大幅縮減到只剩4國，未來僅有印度、塞爾維亞、白俄羅斯以及亞塞拜然適用。

至於中國、香港、澳門、俄羅斯與越南等地區，則是依據雙邊協議享有30天免簽待遇。韓國、巴西與秘魯等5個國家，在雙邊協議下則維持最長90天的停留期限。

調整政策考量國安與經濟利益

泰國外交部對此解釋，這波大幅度調整簽證政策的背後原因，主要是全面考量了國家安全、旅遊與經濟利益，同時也必須顧及國際間的對等原則。

泰方也指出，這項新措施能有效消除過去重複免簽的混亂待遇，對於未來推動數位簽證系統的運行也會更加流暢，希望藉此重整境內的出入境管理秩序。