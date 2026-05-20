川普出兵伊朗前1小時臨時喊卡：暫緩攻擊

▲美國總統川普針對伊朗戰爭發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）暫緩對伊朗動手後，今天再度對德黑蘭發出最後通牒，強調若雙方未達成協議，美方不排除在兩三天內或下週稍早，隨時可能重新發動軍事突擊。

川普在白宮面對大批媒體時直言，自己當時距離原定下令開戰的計畫只差1小時，目前對方領袖正懇求與美方達成全新協議，但在這段有限的時間內，美國絕對無法容忍對方取得全新核武。

伊朗強硬開出和平條款

不過德黑蘭官方對於美國的軍事威脅並未示弱。伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）隨後在社群媒體發文反擊，痛批川普之所以選擇暫停出兵，完全是意識到若對德黑蘭採取任何行動，都將面臨果斷的軍事回應。

▲川普深夜貼出伊朗彈藥庫淪火球影片。（圖／川普真實社交）

根據伊朗官媒報導，德黑蘭這次向美國遞交的最新和平提案，內容包含要求結束包含黎巴嫩在內的所有戰線敵對行動、全面撤出靠近伊朗地區的美國軍隊，同時美國還必須就戰爭所造成的各項破壞支付鉅額賠償。

川普曾怒轟前方案是垃圾

伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）也首度出面對外評論，強調德黑蘭官方除了上述要求之外，更積極尋求美方全面解除經濟制裁、釋放過去遭到凍結的龐大資金，並立刻終止海上的軍事封鎖。

雖然德黑蘭當局公開宣稱這是最新和平方案，但根據相關外媒詳細對比，這次開出的所有條款與過去提出的主張幾乎沒有太大差異。由於川普上週就曾公開拒絕過先前的提案，甚至怒轟那些內容根本是垃圾，這場美伊衝突恐將再度陷入僵局。