台灣文學首例！　「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎

▲《臺灣漫遊錄》作者楊双子及譯者金翎。（圖／總統府提供）

記者葉國吏／綜合報導

台灣文學在國際寫下全新歷史篇章，英國知名的文學大獎「布克國際獎」，今天在倫敦舉辦的典禮中宣布最新得主，由台灣知名女性作家楊双子創作的小說「臺灣漫遊錄」奪下大獎。

這項殊榮成功創下台灣文壇與該獎項的首例，同時也是首次有本土的作品獲獎。過去台灣僅有作家吳明益，在2018年時以「單車失竊記」入圍過該獎項的初選階段。

創下文壇歷史新紀錄

布克國際獎（International Booker Prize）主要是為了獎勵虛構類的優秀文學創作，所有參加評選的長篇小說或短篇選集，必須翻譯成英文版本，並在英國或愛爾蘭地區出版。

為了彰顯翻譯在文學傳播上的重要地位，該獎項所頒發的豐厚獎金，將會由原創作者與負責翻譯的譯者兩人均分。這次將作品順利推向國際的幕後功臣，則為英譯譯者金翎。

翻譯小說進軍世界

包含這部得獎作品在內，2026年的布克國際獎決選名單當中，總共有6部作品共同角逐。這些作品的原文一共包含了中文、保加利亞文、法文、德文、葡萄牙文等5種語言。

而這本小說的英文版是在英國由 And Other Stories 出版社負責發行，並在今年3月正式啟售。這次成功在各國優秀作品中脫穎而出，不僅展現台灣文學軟實力，也讓世界看見台灣的歷史文化。