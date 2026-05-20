伊波拉疫情蔓延　盧比歐批WHO慢半拍

▲伊波拉疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

剛果民主共和國近日爆發致命的伊波拉病毒疫情，甚至已經蔓延到鄰國烏干達，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指出，世界衛生組織（WHO）在確認這次疫情上的工作明顯慢半拍。

針對這波危及非洲多國的致命疫情，法新社記者詢問美國政府將如何因應。盧比歐對此回應，這場防疫工作顯然是由美國疾病管制暨預防中心與世衛主導，但可惜世衛在確認疫情時動作稍慢。

美國擬赴偏遠戰區設診所

美國總統川普（Donald Trump）去年重返白宮後，就在就職首日簽署行政命令，宣布啟動退出世衛的程序，他先前就曾多次強烈抨擊世衛組織處理COVID-19疫情的方式。

▲世界衛生組織（WHO）。（圖／路透）

盧比歐進一步指出，為了全力協助控制伊波拉疫情，美國計畫在民主剛果開設大約50家診所，用來治療當地的確診病患，並投入相關醫療資源協助抗疫。

疫情擴散致死人數破百

不過盧比歐也坦言，爆發疫情的地點位於偏遠地區，交通較難抵達，更不幸的是在飽受戰亂的國家當中，要深入這些地區更是難上加難，但美方依舊會全力投入。

世衛組織稍早則表示，目前正密切關切民主剛果伊波拉疫情的規模與擴散速度。根據民主剛果衛生部資料顯示，該國伊波拉病歿人數估計已增至131人，疑似病例也達513例。