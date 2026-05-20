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越男慘遭「乳霜罐爆菊」緊急送醫！被追問才鬆口：一時好奇

▲▼男子將乳霜罐塞入菊花。（圖／翻攝《Tuổi Trẻ》）

▲男子將乳霜罐塞入肛門。（圖／翻攝《Tuổi Trẻ》）

記者柯振中／綜合報導

越南發生好奇塞異物意外。男子將3x4x5公分塑膠乳霜罐塞入肛門後無法取出，因下腹劇痛且有強烈便意，緊急前往前江省綜合醫院（Tiền Giang General Hospital）就醫。醫療團隊照X光確認位置後，成功在免開腹情況下夾出異物，男子觀察一日後已平安出院。

羞於啟齒！　男子肛門劇痛焦慮就醫

根據前江省綜合醫院（Tiền Giang General Hospital）院方於5月17日發布的成功急救案例，一名男性患者D男因直腸卡入巨大異物被送往急診。患者入院時神情顯得極度焦慮，且面對醫護人員的詢問感到羞於啟齒。

當時他正遭受肛門與直腸區域的劇烈疼痛折磨，並伴隨嚴重的下腹痛與持續性便意。雖然其生命徵象尚稱穩定，但在醫生的耐心關懷下，他才坦承是因為一時好奇，將外物塞入體內而釀禍，因無法取出才由家屬陪同就醫。

精密儀器定位　醫療團隊免開腹順利夾出

院方隨即安排患者接受腹部X光檢查，以精準判定異物的位置、具體尺寸，並詳細評估直腸是否已出現壞死或穿孔等危急風險。幸運的是，在泌尿外科專科醫生阮國名（Nguyễn Quốc Danh）評估後，決定採取低侵入性的處置方式。

團隊最終在不破壞腹部、無需進行開腹手術的狀況下，成功從小小的直腸內，完整取出一個長寬高約3x4x5公分、瓶蓋完好且表面光滑的硬質塑膠乳霜罐。整個手術過程十分順利，也及時瓦解了患者可能面臨的腸穿孔危機。

及時送醫免除感染風險　觀察一日康復出院

擔任計畫總合科副科長的阮國名醫生指出，由於家屬及時將患者送醫，避免了異物在體內滯留過久可能引發的嚴重感染。病健在完成移除手術並接受24小時的住院觀察後，臨床症狀已完全消失，不僅下腹不再疼痛，排便也恢復正常。

目前該名男子體況穩定已獲准出院。阮國名醫生也藉此案例公開呼籲民眾，切勿因一時的好奇心，而將異物嘗試塞入體內，否則極容易對脆弱的消化系統造成不可逆的嚴重傷害，甚至可能引發敗血症，後果不堪設想。

 

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