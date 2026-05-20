川普驚爆「距開轟伊朗只差1小時」！美軍艦艇全裝滿待命

▲川普驚爆美軍原本已「彈藥裝滿」準備轟炸伊朗，在最後一小時因盟友勸阻暫緩。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美伊緊張局勢驚傳戲劇性轉折！美國總統川普19日在白宮受訪時語出驚人，透露美軍原本已計畫對伊朗發動一場「非常重大的襲擊」，且自己距離下達開戰命令「僅剩最後1小時」，但因中東波斯灣盟友緊急致電求情，他才在最後關頭決定暫緩。不過川普也發出嚴厲警告，美軍目前已「彈藥裝滿」，若雙方談判破裂，隨時會在幾天內重新開火。

川普在白宮受訪時直言：「美軍的船隻、軍艦都已經全部裝彈，裝得滿滿的，我們全都準備好了。如果我當時沒有踩煞車，轟炸此時此刻就已經發生了。」他坦言，卡達、沙烏地阿拉伯及阿聯等盟國「像一個團隊一樣」與美方合作，並透露在巴基斯坦的斡旋下談判已有進展，盟國因此請求他再等待兩到三天，希望能達成包含「伊朗絕不持有核武」的和平協議。

痛批伊朗跪求協議！川普下達3天最後通牒

川普表示，他願意給予一段「有限的時間」讓談判繼續，期限可能落在本周五、周六、周日，或是下周初。他更大放厥詞地聲稱，伊朗領導階層目前因為害怕美軍攻勢，正在「懇求達成協議」，但他絕不會在核心原則上退讓，「我們絕不能讓他們擁有新的核武器，如果伊朗擁有核武，將導致『核大屠殺』，他們會先炸以色列，接著毀滅整個中東。」此外，川普還爆料中國國家主席習近平已向他親自保證，北京絕不會向伊朗提供任何武器支援。

針對川普宣稱因談判推遲進攻，伊朗國家電視台隨即反擊，譏諷美方的縮手根本是基於「恐懼」的「狼狽撤退」。而與伊朗關係劍拔弩張的以色列，對此則抱持觀望且懷疑的態度，多位以色列官員私下無奈表示「在川普身上找不到邏輯」，以方評估「美軍最終開炸」的機率仍高於談判成功的機率，儘管外長仍照常率團出訪捷克，但以國軍方已做好隨時應變的全面準備。