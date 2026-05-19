快訊／「普丁出訪中國」專機晚間將抵達北京

▲俄羅斯總統普丁19日出發前往北京，進行國是訪問。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

應中國國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普丁19日已啟程前往中國北京，展開為期2天的國是訪問。根據《央視新聞》最新消息，普丁乘坐的專機19日晚間即將抵達北京。

克里姆林宮外交事務助理烏沙科夫（Yury Ushakov）19日上午曾說，普習2人將先就雙邊最核心、最敏感的議題進行深度會談，接著擴大為39人出席的全體會談，再以非正式形式進行交流。另外，普丁訪問期間也將與國務院總理李強單獨會面，聚焦貿易與經濟合作。

中俄擬談川普訪中與國際局勢

中國《直新聞》特約評論員陳冰表示，普丁此次訪中主要聚焦三大方向，首先，今年適逢中俄建立戰略協作夥伴關係30週年，以及《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25週年，雙方可能進一步深化中俄全面戰略協作夥伴關係，甚至不排除提出新的關係定位。

中俄領導人預計將就重大國際與區域議題交換意見，並共同出席「俄中教育年」開幕式，雙方也規劃簽署高層級聯合聲明及多項政府與部門合作文件，值得注意的是，普丁此行還將與大陸國務院總理李強會面，討論雙邊經貿合作。

陳冰認為，中俄雙方可能就川普訪中的相關情況進行溝通，以因應美歐政治變化與國際局勢調整，川普此次訪中後，外界對「中美建設性戰略穩定關係」的新定位產生高度關注，也可能牽動國際政治格局變化。