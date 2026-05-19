IPAC聲明「討論台灣未來」必須有台灣參與　30多國議員力挺

▲IPAC發布聯合聲明，強調討論台灣未來須有台灣參與。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）19日串聯30多個國會議員發布聯合聲明，肯定台灣長久以來維持民主自治，強調台灣的自決權利必須得到尊重、不容外力脅迫，任何攸關台灣安全的國際討論，都不應該把2千3百萬台灣人排除在外。

川習會結束後，除了經貿、中東情勢等議題外，台灣問題也是多國關注的焦點。IPAC中超過60名來自30多個國家的國會議員19日發布聯合聲明，包含台灣民進黨籍立委范雲、民眾黨籍立委陳昭姿。

IPAC喊話尊重台灣自決權利

聲明中指出，IPAC持續秉持捍衛民主原則與法治的共同承諾，肯定台灣長久以來維持民主自治，數十年來，台灣人民實踐民主，使民主蓬勃發展，並證明只要體制公開透明且具民意代表性，自由就能茁壯成長。

聲明中強調，台灣的自決權利必須得到尊重、不容外力脅迫，台灣必須參與任何涉及其地位與前途的國際討論，任何攸關台灣安全的國際討論，都不應該把2千3百萬台灣人排除在外，這種做法不僅是錯誤的，更危及國際秩序穩定。

IPAC將持續與國際社會攜手，堅定與台灣站在一起，確保台灣人民將永遠是「自身命運的主人」。

根據IPAC提供的名單，簽署聯合聲明的國會議員包含台灣、澳洲、阿爾巴尼亞、玻利維亞、巴西、加拿大、哥倫比亞、捷克、愛沙尼亞、法國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、紐西蘭、挪威、巴拿馬、巴拉圭、烏拉圭、菲律賓、羅馬尼亞、瑞典、瑞士、烏克蘭、英國、美國，以及數名位歐洲議會議員。