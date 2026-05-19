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日正妹議員被指「曾拍過素人AV」！舊片暴衝成人榜NO.1　本人發聲

▲日本議員岡本小百合捲入AV疑雲，本人19日提出懷孕鐵證強硬否認。（圖／翻攝自X）

▲日本議員岡本小百合（左）捲入AV疑雲，本人19日提出懷孕鐵證強硬否認。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

日本埼玉縣川口市議員岡本小百合（Sayuri Okamoto）近日捲入成人片疑雲，有網友在社群平台X貼出對比圖，質疑她曾以素人身分出演成人影片，消息曝光後迅速在日本網路延燒，不僅掀起大量討論，甚至讓相關作品意外衝上成人影音平台銷售冠軍。對此，岡本19日首度發文強硬否認，強調「影片中的人不是我」。

根據日媒報導，網友比對疑似於2015年前後拍攝的一部成人影片後，認為片中女子與岡本小百合在五官、痣的位置、聲音以及牙齒形狀等特徵高度相似，引發熱議。隨著話題持續發酵，日本最大成人影音平台FANZA（DMM）上的一部20分鐘舊作，竟在短時間內擊敗大量新片，衝上「10分鐘部門」銷售榜首。據悉，該片售價僅300日圓（約新台幣65元），被認為大幅降低網友「朝聖吃瓜」門檻。

▲日本議員岡本小百合捲入AV疑雲，本人19日提出懷孕鐵證強硬否認。（圖／翻攝自X）

本人搬出「懷孕鐵證」反擊

面對鋪天蓋地的質疑聲浪，岡本小百合19日在X發表長文澄清，強調2024年自己忙於政治活動、擔任令和新選組志工，同時積極準備參選，根本沒有時間拍攝成人影片。她也指出，自己近年體重增加許多，身材與影片中的纖細女子完全不同。

此外，針對外界推測影片可能是2015年拍攝的舊作，岡本則提出「懷孕鐵證」反駁。她表示，2015年正值自己懷第一胎並生產期間，不僅挺著大肚子，也有孕婦特有的全身水腫狀況，「和影片中的體態差異極大」。至於被網友瘋狂比對的痣的位置，她更直接反擊：「請不要加工痣的位置。」

網友兩派戰翻　辭職聲浪升高

儘管岡本已公開否認，但輿論並未平息，不少網友仍質疑「聲音和牙齒太像了」、「如果不是本人就應該提告」，甚至有人開玩笑表示「影片都買了，現在怎麼辦」。但也有支持者認為，這根本是帶有歧視性的網路霸凌，批評外界過度獵巫。

岡本坦言，連日來的假消息與誹謗已讓她身心俱疲，「甚至驚訝到身體完全使不上力」，並透露將前往身心科就診。由於她長期以推動反歧視運動聞名，如今卻深陷爭議，也引發外界質疑是否存在「雙重標準」，目前網路上不僅出現要求辭職聲浪，甚至已有人討論發動罷免的可能性。

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