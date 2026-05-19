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3年不喝水「每天灌5杯手搖」！越23歲千萬網紅罹血癌崩潰

▲▼23歲女網紅罹患血癌。（圖／翻攝IG／thybabiii）

▲23歲女網紅罹患血癌。（圖／翻攝IG／thybabiii）

記者柯振中／綜合報導

在TikTok擁有百萬粉絲的越南變裝網紅Dan Thy，日前拋出震撼彈。年僅23歲的她發布影片，神情憔悴地坦承自己不幸確診血癌。Dan Thy哽咽透露，自己過去三年來長期熬夜且幾乎不喝水，每天狂飲5杯手搖飲。她希望用自己的慘痛經歷，向年輕世代敲響健康警鐘。

人氣網紅憔悴拍片證實罹癌　推估後續療程恐致容貌改變

以精湛化妝技巧與變裝短影音走紅的Dan Thy，18日上傳影片證實罹患血癌。她坦言在人生最美好的年紀面對重病，內心充滿恐懼。因即將面臨漫長化療，可能導致嚴重脫髮與外貌改變，她決定在進醫院前，拍片紀錄自己目前最美麗的瞬間。

▲▼23歲女網紅罹患血癌。（圖／翻攝IG／thybabiii）

▲23歲女網紅罹患血癌。（圖／翻攝IG／thybabiii）

日夜顛倒作息失衡　過去3年天天5杯手搖飲當水喝

Dan Thy在影片中大方反省過往的壞習慣。她仗著年輕且不抽菸、不喝酒，便肆意透支身體。為了維持社群高產量，她長期作息顛倒，經常熬夜到清晨6、7點才睡。最驚人的是，她過去3年幾乎不喝白開水，每天狂喝4到5杯奶茶，直到病魔降臨才後悔莫及。

▲▼23歲女網紅罹患血癌。（圖／翻攝IG／thybabiii）

▲23歲女網紅罹患血癌。（圖／翻攝IG／thybabiii）

強調拍片絕非博取同情　盼以自身痛苦經歷勸世

面對網路關切，Dan Thy強調公開病況並非為了博取同情。她表示首要目的是告知粉絲與合作夥伴，未來因治療將無法定期更新工作。更重要的是，她想用自身痛苦勸導年輕人，年輕不代表身體不會出問題，千萬別忽略身體發出的微小警訊。

正向抗癌承諾重回螢光幕　網熱烈反思手搖飲文化

Dan Thy過去曾大方坦承整形，率真態度累積數億點讚。如今確診癌症，她仍承諾會努力對抗病魔，若身體允許將持續分享抗癌過程。影片曝光後引發全網轟動，吸引40萬人湧入集氣，同時也令許多年輕粉絲感嘆，未來可能會改掉愛喝飲料的習慣。

▲▼23歲女網紅罹患血癌。（圖／翻攝IG／thybabiii）

▲23歲女網紅罹患血癌。（圖／翻攝IG／thybabiii）

 

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