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Mango創辦人墜150M深谷亡！長子從目擊者變「弒父嫌犯」遭警拘留

▲西班牙品牌Mango創辦人墜崖案逆轉，其長子涉嫌謀殺遭警方拘留。（圖／路透）

▲西班牙品牌Mango創辦人墜崖案逆轉，其長子涉嫌謀殺遭警方拘留。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

西班牙知名服飾品牌Mango創辦人安迪克（Isak Andic）2024年12月墜崖身亡案件出現重大逆轉。西班牙警方19日證實，已拘留其長子喬納森（Jonathan Andic）接受調查，原先被視為意外的死亡案，如今已朝可能涉及謀殺方向偵辦，引發外界關注這起豪門疑雲。

從「意外墜崖」變「弒父疑雲」

綜合外媒報導，當時71歲的安迪克與兒子在巴塞隆納附近山區健行，期間自超過100公尺、部分報導稱約150公尺高的懸崖墜落身亡，而喬納森則是當天唯一目擊者。警方最初將案件列為意外，並一度因缺乏犯罪證據結案，但後續調查發現喬納森供詞前後不一致，檢警與法院因此重新啟動調查，並將方向轉向潛在他殺。

據了解，喬納森已被帶往西班牙東部馬爾托雷爾法院接受訊問，警方表示相關程序仍在進行，案件目前受保密令限制，細節無法公開。安迪克家族發言人則證實，喬納森正因父親死亡案接受調查，但拒絕透露更多內容；Mango方面也未對案件發展發表評論。

▲西班牙品牌Mango創辦人墜崖案逆轉，其長子涉嫌謀殺遭警方拘留。（圖／路透）

警方質疑「難自然墜落」　保鑣離開成疑點

另有當地媒體披露，警方懷疑安迪克墜崖地點地勢特殊，「難以在沒有外力情況下發生意外」，加上健行當天，喬納森據傳要求隨行保鑣先離開，理由是希望與父親單獨談話，使整起案件增添更多疑點。儘管目前尚未公開正式罪名，也未發現直接謀殺證據，但警方認為綜合跡象顯示，此案恐非單純意外。

安迪克出生於土耳其伊斯坦堡，1960年代隨家人移居西班牙加泰隆尼亞，1984年創立Mango，成功將品牌打造為可與Zara競爭的全球快時尚龍頭之一。Mango目前在全球擁有約2900家門市，去年營收達38億歐元，創歷史新高；安迪克過世時身價約45億美元，而喬納森則為家族繼承人之一，並擔任公司副董事長。

▼安迪克去年墜谷身亡，警方起初研判是單純意外。（圖／MANGO）

▼安迪克去年墜谷身亡，警方起初研判是單純意外。（圖／MANGO）

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