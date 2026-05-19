　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！　免稅對象曝光

▲廣島旅遊,宮島嚴島神社,嚴島神社海上鳥居,宮島表參道商店街,楓葉饅頭,日本街道,日本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲日本將自7月1日起收取3000日圓出國稅。（圖／記者彭懷玉攝）

記者王佩翊／編譯

日本政府確定自7月1日起，將現行的「國際觀光旅客稅（俗稱出國稅）」從每人每次1000日圓（約新台幣200元），上調至3000日圓（約新台幣600元）。這項新制適用於所有外國觀光客與日本籍公民，屆時將直接附加在機票、船票或旅行社團費中進行「特別徵收」。觀光廳目前已在官方網站上公開宣導手冊。

根據日本觀光廳最新公布的公告，目前旅客從日本出境時，會隨機票徵收1000日圓出國稅，然而該制度將於7月1日迎來大規模漲幅。未來利用定期航班、郵輪等交通工具離開日本的旅客，每次都必須繳納3000日圓的出國稅。

儘管新稅率自7月1日啟用，但日本政府也提供過渡措施，只要旅客是在6月30日以前完成開票的機票或海外團體旅遊行程，即便實際出境日本的日期是在7月1日以後，依然可以適用1000日圓的舊稅率。

2歲以下的嬰幼兒、在入境日本後24小時內再度搭機離境的轉機旅客、船舶或航空機的執勤機組人員，以及搭乘公務船或公用機出境的官員等，則屬於免徵收對象，無須繳納出國稅。

搭乘民航機或郵輪的自由行旅客與團客，將由航空公司及旅行業者直接代收出國稅，無需另行繳納。但如果是搭乘私人飛機，則必須在登機前，親自前往日本海關完成申報並現場繳納出國稅。

日本觀光廳強調，這波調漲出國稅所帶來的稅收，將被全數用於提升日本的觀光環境，包含解決各大景點日益嚴重的「觀光公害（Overtourism）」問題、更新機場的自動化快速通關閘門、針對外國遊客進行在地旅遊禮儀宣導與地方導引，以及整修重要文化財等地方固有文化與自然觀光資源。

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
342 1 0867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬英九下通牒27日前交調查報告　李德維嗆金溥聰「你算哪位？」
好天氣要沒了！周四變天雷雨連轟2天
孫安佐拍噴火槍影片疑脫序　內幕曝光
美女主播宣布「告別12年電視台」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普訪中「對台軍售」當籌碼　日媒痛批：葬送資產、讓習近平贏麻

男付不出房租！　竟同意讓「房東性侵妻女」抵租金

日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！　免稅對象曝光

羅馬遊客必買！帥了23年「性感神父月曆」　本尊認了：沒當過神父

46師生被綁架！奈及利亞1教師喪命　安全人員營救受傷

疑遭黑熊啃食！東京山區驚現「殘破半屍」無上半身　現場滿地腳印

前CIA局長：中國近年武力攻台可能性低　更傾向「香港式過渡」

快訊／泰國內閣今正式批准「取消60天免簽」！　台旅客受影響

日韓會談105分鐘落幕！高市早苗「直奔李在明故鄉」　聚焦能源合作

小一男童校外教學撿到「生鏽古劍」　考古學家驚呆：來自1300年前

孫安佐噴火龍收押恐吃10年牢飯　昔喊25歲幹大事！母狄鶯讚天才　經紀人火速切割「沒辦法control」挨轟

《華燈》雙星再同框！林心如推坑鳳小岳 　　　「鳳凰」雙品牌大使攜手「與時光逆行」

貓咪躺黃金獵犬懷裡黏TT　下秒被二哈強行撥開搶位置

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

因綠營台獨立場被蔣萬安同情　沈伯洋：20幾年前事情不該繼續討論

台中知名現炒店大火畫面曝　員工驚喊：才準備營業就起火

李博翔東區錢櫃爆打歌手女友　Wings Girls牙牙勸阻遭波及

硬闖淡江大橋機車遭扣　24歲男竟偷貨車來載！派出所前被逮

賴清德曝「台獨2意涵」　台灣前途決議文+蔡英文4堅持是國家政策

女山友困百米峭壁亡！遺體拉上山了　明視氣候吊掛下山

川普訪中「對台軍售」當籌碼　日媒痛批：葬送資產、讓習近平贏麻

男付不出房租！　竟同意讓「房東性侵妻女」抵租金

日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！　免稅對象曝光

羅馬遊客必買！帥了23年「性感神父月曆」　本尊認了：沒當過神父

46師生被綁架！奈及利亞1教師喪命　安全人員營救受傷

疑遭黑熊啃食！東京山區驚現「殘破半屍」無上半身　現場滿地腳印

前CIA局長：中國近年武力攻台可能性低　更傾向「香港式過渡」

快訊／泰國內閣今正式批准「取消60天免簽」！　台旅客受影響

日韓會談105分鐘落幕！高市早苗「直奔李在明故鄉」　聚焦能源合作

小一男童校外教學撿到「生鏽古劍」　考古學家驚呆：來自1300年前

士檢查賄列車不停歇！檢察長親督軍內湖、蘆洲　嚴防黑金介選

送500萬才不會失禮！鄭文燦關鍵證人自爆失智　辯方質疑矛盾百出

渣打宣布大砍7000員工　加大AI投入取代低價值人力

從30人唱到10萬人　五月天鳥巢寫55場驚人紀錄…宣布：畢業快樂

氣到當街退婚手撕渣男！楊紫「霸氣名場面」曝光　親揭私下感情觀

馬英九下通牒27日前交調查報告　李德維嗆金溥聰「你算哪位？」

剛果、烏干達爆伊波拉疫情...旅遊二級警示　赴非加強防護監測

基隆爆漢他病毒個案！市府急配發老鼠藥　擬動用預備金防疫

謝宜容涉貪二審判刑4年6月　高檢署認量刑妥適不上訴

6歲妹鼻塞！醫驚見「圓形鼻涕」吸不動　下秒夾出一整團

五月天再穿附中制服　感性一半...瑪莎趕下班XD

國際熱門新聞

即／泰國內閣今批准「取消60天免簽」！

5人潛水團葬身「鯊魚洞」　遺體找到了

紐時：川普把台灣當籌碼「送習近平大禮」

川普再批奪晶片：若我早執政就沒台灣的事

千億持股歸零　比爾蓋茲基金會賣光微軟股票

日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！

宜得利「低價神話」失靈　遭無印逆勢壓制

漢他病毒、伊波拉雙重爆發　WHO示警

美股四大指數漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

車震「脫到一半」被抓　大馬情侶遭鞭刑4下

賴清德捍衛我國現狀無台獨問題　美國務院：對台政策未變

川普原定今轟伊朗　「3國致電勸阻」內幕曝

與外星人同行？　川普AI圖瘋傳

日媒憂「川普震撼」重演：台灣淪交易籌碼

更多熱門

相關新聞

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

「鄭習會」後，陸方宣布開放福建、上海陸客赴台自由行。海基會秘書長羅文嘉表示，去年2月我方台旅會就已經正式發函對岸海旅會，希望就此進行協商，對岸卻直到「鄭習會」才提出，顯見只是政治籌碼。

「兩岸直航客座率超8成」　國台辦批民進黨設卡立障

「兩岸直航客座率超8成」　國台辦批民進黨設卡立障

恢復直航？還是恢復依賴？　兩岸往來的結構考驗

恢復直航？還是恢復依賴？　兩岸往來的結構考驗

商總揪7大公協會挺惠台措施　觀光署喊話業界：抗拒不當壓力

商總揪7大公協會挺惠台措施　觀光署喊話業界：抗拒不當壓力

陸客自由行要談啥？陸委會：數額、保險等

陸客自由行要談啥？陸委會：數額、保險等

關鍵字：

日本出國稅旅遊新規稅率調漲觀光環境自由行

讀者迴響

熱門新聞

女員工探頭遭貨梯猛夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

希捷CEO「一句話」拖累記憶體股！群聯跌停　南亞科跌逾 9%

520送育兒禮包！　卓榮泰宣布啟動「0到18歲全程支持計畫」

周杰倫大女兒正面照罕曝光！10歲小周周神似昆凌

狄鶯與孫安佐「母子接吻3小時」　昔日片段被翻出

65歲逝世領不到國民年金 勞保局說明

即／台南電梯驚悚奪命　女清潔員身首分離慘死

快訊／史上首次！總統賴清德彈劾案　5藍委1綠委1白委未領票

即／泰國內閣今批准「取消60天免簽」！

狄鶯傳失聯！現身漁人碼頭被帶回派出所

5人潛水團葬身「鯊魚洞」　遺體找到了

女控LaLaport更衣被拍　總公司：全台大檢查

14歲遭拖進房間性侵！AOA珉娥輕生獲救　等了18年「加害者終認罪」

Q1財報爆雷打入全額交割股！3檔摜跌停　綠河-KY交易量掛0

狄鶯稱兒子天才欠栽培　法官：矯正署人才可多了

更多

最夯影音

更多
孫安佐噴火龍收押恐吃10年牢飯　昔喊25歲幹大事！母狄鶯讚天才　經紀人火速切割「沒辦法control」挨轟

孫安佐噴火龍收押恐吃10年牢飯　昔喊25歲幹大事！母狄鶯讚天才　經紀人火速切割「沒辦法control」挨轟
《華燈》雙星再同框！林心如推坑鳳小岳 　　　「鳳凰」雙品牌大使攜手「與時光逆行」

《華燈》雙星再同框！林心如推坑鳳小岳 　　　「鳳凰」雙品牌大使攜手「與時光逆行」

貓咪躺黃金獵犬懷裡黏TT　下秒被二哈強行撥開搶位置

貓咪躺黃金獵犬懷裡黏TT　下秒被二哈強行撥開搶位置

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

因綠營台獨立場被蔣萬安同情　沈伯洋：20幾年前事情不該繼續討論

因綠營台獨立場被蔣萬安同情　沈伯洋：20幾年前事情不該繼續討論

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面