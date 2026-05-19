日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！　免稅對象曝光

▲日本將自7月1日起收取3000日圓出國稅。（圖／記者彭懷玉攝）



記者王佩翊／編譯

日本政府確定自7月1日起，將現行的「國際觀光旅客稅（俗稱出國稅）」從每人每次1000日圓（約新台幣200元），上調至3000日圓（約新台幣600元）。這項新制適用於所有外國觀光客與日本籍公民，屆時將直接附加在機票、船票或旅行社團費中進行「特別徵收」。觀光廳目前已在官方網站上公開宣導手冊。

根據日本觀光廳最新公布的公告，目前旅客從日本出境時，會隨機票徵收1000日圓出國稅，然而該制度將於7月1日迎來大規模漲幅。未來利用定期航班、郵輪等交通工具離開日本的旅客，每次都必須繳納3000日圓的出國稅。

儘管新稅率自7月1日啟用，但日本政府也提供過渡措施，只要旅客是在6月30日以前完成開票的機票或海外團體旅遊行程，即便實際出境日本的日期是在7月1日以後，依然可以適用1000日圓的舊稅率。

2歲以下的嬰幼兒、在入境日本後24小時內再度搭機離境的轉機旅客、船舶或航空機的執勤機組人員，以及搭乘公務船或公用機出境的官員等，則屬於免徵收對象，無須繳納出國稅。

搭乘民航機或郵輪的自由行旅客與團客，將由航空公司及旅行業者直接代收出國稅，無需另行繳納。但如果是搭乘私人飛機，則必須在登機前，親自前往日本海關完成申報並現場繳納出國稅。

日本觀光廳強調，這波調漲出國稅所帶來的稅收，將被全數用於提升日本的觀光環境，包含解決各大景點日益嚴重的「觀光公害（Overtourism）」問題、更新機場的自動化快速通關閘門、針對外國遊客進行在地旅遊禮儀宣導與地方導引，以及整修重要文化財等地方固有文化與自然觀光資源。