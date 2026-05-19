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羅馬遊客必買！帥了23年「性感神父月曆」　本尊認了：沒當過神父

《羅馬月曆》封面上的「性感神父」真實身分曝光，其實本尊根本沒當過一天神職人員。（翻攝自https://calendarioromano.org/）

▲《羅馬月曆》封面上的「性感神父」真實身分曝光，其實本尊根本沒當過一天神職人員。（翻攝自https://calendarioromano.org/）

圖文／鏡週刊

在羅馬隨處可見的「性感神父」月曆，上頭印了一張男子清秀俊俏的臉龐，身穿神職人員的衣服，多年來成了訪問羅馬的遊客必買紀念品之一。但最近這張帥臉的本尊接受媒體訪問坦言，「我從來沒當過神父」，揭曉了他的真實身分，原來「性感羅馬神父」自認毫不性感，也不是神父，照片甚至不是在羅馬拍的。

羅馬「性感神父」真實身分揭曉了

法新社報導，在羅馬許多天主教教會或報亭都可以看到的《羅馬月曆》（Calendario Romano），每本售價約10歐元（約台幣368元），是許多遊客參訪教會後的紀念品之一，而該封面上連續多年都印著一張年輕男子露出淺淺微笑的帥臉，由於他身穿神父的服裝，讓他因此被封為「性感神父」。

近日《共和報》（Repubblica）訪問到這個「性感神父」本尊，他是現年39歲的喬凡尼加利齊亞（Giovanni Galizia），他現在是一名空服員教官。

羅馬觀光客必買！帥了23年「性感神父月曆」　本尊認了：根本沒當過神父

▲加利齊亞的臉已經被放在《羅馬月曆》的封面超過20年，也曾引發網路討論。（翻攝自Reddit）

17歲時拍的照「從沒當過神父」　本尊自認：不知哪裡性感

加利齊亞受訪透露《羅馬月曆》封面那張照片，其實是他17歲的時候，「出於好玩」和攝影師合作，穿上神父服裝所拍下的照片。儘管被譽為性感神父，可是他自己卻絲毫不這麼覺得，「我看不出來那張照片有哪裡性感，甚至沒有任何刺激感官的部分」。

《羅馬月曆》除了封面以外，每個月都會搭配一張「神父」的照片，從他17歲至今已經過了23年，2027年的版本都開始賣了，他的臉還在那裡。但加利齊亞爆料：「我可以保證的是，我從來沒有當過神父」，甚至指出其他月份照片上的那些神父可能也不是真的。

羅馬觀光客必買！帥了23年「性感神父月曆」　本尊認了：根本沒當過神父

▲曾任空服員的加利齊亞，現在是空服員培訓教官，過去也曾接受過媒體訪問。（翻攝網路）

扮羅馬神父　但既不是神父也不在羅馬

他回憶，2004年他遇到一位想要透過照片展現義大利不同城市風情的攝影師，像是威尼斯有貢多拉船夫，而羅馬就配上神父。那位攝影師問他想不想參與，還說就當作來玩，所有東西、包括神父的服裝都已經準備好了。

雖然是代表羅馬的神父，但除了他本人不是神父，照片其實也不是在羅馬拍的，而是在西西里島西北部的城鎮「巴勒摩」（Palermo）拍攝，他也從未因為這張照片收過1分錢。加利齊亞說，自己的臉在羅馬非常有名，但在其他地方他可以當一個無名小卒，只是每次有朋友去首都玩的時候，「他們都會拍一張月曆的照片給我」。


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