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川普訪中「對台軍售」當籌碼　日媒痛批：葬送資產、讓習近平贏麻

▲▼ 川習會。川普,習近平（圖／路透）

▲川普將「批准度台軍售」視為與中國交易的籌碼。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普在結束與中國國家主席習近平的會談後，受訪時竟將對台軍售形容為「交易籌碼」，引發外界質疑美國是否可能以台灣安全交換對中談判利益。日媒社論痛批，此舉恐動搖美國對台安全承諾與嚇阻中國的可信度，甚至被視為川普可能親手削弱第一任期時累積的對中強硬「政治遺產」。

日媒《產經新聞》華府支局局長塩原永久今（19）日撰寫社論，提到川普在與習近平會談後接受美媒《福斯新聞》專訪提到，對台灣軍售問題是「非常好的交易材料」，暗示若中國在多項議題讓步，包括向美國簽約購買波音機、農產品，則美方可能調整對台武器供應政策。

評論指出，這類說法被解讀為，美國可能將對台軍售納入對中談判框架。

▲▼習近平與川普在中南海會晤。（圖／翻攝央視）

▲習近平與川普在中南海會晤。（圖／翻攝央視）

文章引述美國前政府高層看法，指出美國對台軍售是保障台灣安全的「生命線」，一旦被視為可交易項目，便有可能削弱外界對美國維持台海現狀的嚇阻力與決心。社論進一步批評，若相關政策出現變動，將與川普第一任期強化對台軍售與印太軍事存在的路線形成強烈反差。

回顧川普政府第一任期（2017至2021年），美國在對中政策上轉趨強硬，不僅批准包括F-16戰機在內的對台軍售，也加大在台海周邊「維護航行自由」頻率，2020年達到13次。相關政策被部分學者形容為美國對台灣關係的重要轉折點，使後續拜登政府不得不延續對台安全承諾基調。

▲▼賴清德,海馬斯,58砲指部,火箭。（圖／記者許權毅攝）

▲海馬斯火箭。（圖／記者許權毅攝）

然而，此次川普在訪中後的表態，被外界認為與過去立場大相逕庭。他回程時向記者表示，已與習近平就對台軍售「進行詳細討論」，稱將於近期決定是否對台供應武器。社論提到，美國1982年對台「六項保證」中，便包含不與中國就對台軍售進行事前協商的原則；但川普卻回應，「80年代是很久以前的事了。」

分析指出，川普態度變化可能與其內閣強硬派減少，以及將於今年11月期中選舉前尋求與中國達成經濟成果有關。美國國會跨黨派議員則已致函白宮，呼籲批准約140億美元對台軍售，強調台灣安全「不應作為談判籌碼」。

前白宮官員博明（Matt Pottinger）警告，若停止或延宕對台軍售，則恐讓北京找到戰略空隙。熟稔美中關係的美國智庫「德國馬歇爾基金會」學者葛來儀（Bonnie S. Glaser）分析，「從中國角度來看，即便未能阻止美國（向台灣）提供武器，但光是讓美國決定延後（對台軍售）或削減供應量，會被中國誤認為是『習近平優贏麻了』！」

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