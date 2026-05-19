快訊／泰國內閣今正式批准「取消60天免簽」！　台旅客受影響

▲泰國確定取消60天觀光免簽政策。（圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／編譯

泰國內閣會議19日正式通過由外交部提出的「免簽證（Free Visa）」與「落地簽證（VOA）」政策修訂案。觀光暨體育部長證實，將全面取消現行高達90多個國家與地區的60天免簽證待遇，而台灣旅客也將受到影響。

根據泰國政府發言人發布的最新內閣決議，內閣已正式核准重新檢討泰國給予外國遊客的各類簽證優惠待遇。其中影響最核心的，正是泰國近年為了刺激觀光大力推行的「60天免簽證」措施。

泰國觀光暨體育部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）也在內閣會議後明確表示，內閣已達成決議，正式取消現行針對90多個國家實施的60天免簽政策。

泰國「簽證政策委員會」接下來將針對各個國家逐一進行重新審查，並考量該國遊客的「國家安全風險」與「經濟貢獻度」，再決定未來適用哪一種具體的簽證類型與天數，目前可以確定的是，大部分國家應該會縮短至30天。

副首相兼外交部長色哈薩（Sihasak Phuangketkeow）19日下午4時將會在外交部親自召開記者會，進行更詳細的說明。

泰國為促進觀光業發展，拉長免簽天數至60天，雖然確實帶來了極其顯著的觀光經濟收益並成功吸引全球旅客，但執法部門卻發現，免簽優惠竟然淪為國際犯罪集團與不法分子長期滯留泰國的隱形漏洞，因此決定縮短免簽日期。