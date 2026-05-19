前CIA局長：中國近年武力攻台可能性低　更傾向「香港式過渡」

▲ 蓋茨認為北京短期內不會發動侵台。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前中央情報局（CIA）局長、前國防部長蓋茨（Robert Gates）17日受訪時預測，中國在未來幾年內武力攻台可能性相當低，「我不認為他們真的想這麼做。」他指出，北京若發動侵台行動，將摧毀他們極欲掌控的晶片廠，這並不符合中方利益，而是更傾向以「香港式過渡」逐步實現對台控制。

解放軍戰力存疑 將領無實戰經驗

根據《紐約郵報》，蓋茨接受CBS節目《面對國家》訪問時發表上述言論，同時對解放軍實戰能力提出質疑。他指出，中國現役將領無一擁有實戰經驗，「他們上次打仗是1979年，結果被越南打得灰頭土臉」，且中國國家主席習近平大力整肅軍中腐敗，撤換多名高層將領，近2任國防部長更被判處死刑並緩期2年執行，如今中央軍事委員會內已無資深將領留任，「我不認為習近平會對這樣一支軍隊有多大信心。」

中國綜合國力遠超蘇聯 美面臨前所未有挑戰

儘管如此，蓋茨仍警告，不可輕忽中國的整體實力。他強調，中國是美國自大英帝國以來首度面對在製造業與工業產能上超越美國，且科技水準和美國相當的對手，國力遠比冷戰時期的蘇聯更加強大。

報導提到，台灣議題在上周的北京川習會中同樣成為焦點。習近平當面警告川普，台灣問題是中美關係中「最重要的議題」，若處理不當恐怕引發「極度危險局面」。國務卿盧比歐事後受訪證實，會談中確實提及台灣，但雙方各自表態立場後便轉向其他議題。

針對美國對台140億美元軍售案，蓋茨表示支持的同時也示警，台灣已積壓大批已購買未交付的武器，若再追加採購，恐怕淪為帳面數字而非實質戰力提升，呼籲當局應優先解決交貨落差問題。