曼谷再傳火車撞人！外送員「跨越鐵軌小便」　當場被撞飛命危

▲泰國一名外送員跨越護欄，闖入鐵軌小便，當場遭火車撞飛。（圖／翻攝自THAI PRESS，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷16日發生公車卡在鐵軌上遭火車撞上的8死意外，事後更傳出火車駕駛涉及毒駕。然而19日事發地附近又再度發生火車撞死人意外，一名外送員因一時尿急，竟違規跨越鐵道護欄，直接在軌道旁小便，當場遭一輛高速駛來的火車迎面撞飛，重傷昏迷，至今仍在搶救中。

根據泰媒THAI PRESS報導，曼谷美居酒店（Mercure Bangkok Makkasan）附近的鐵軌19日上午11時發生嚴重的火車人身事故。救護人員趕抵現場時，發現一名身份不明的男子倒臥在血泊中，已失去意識。而經過確認，該名傷者為一名外送平台的外送員。

目擊者向警方透露，這名外送員當時騎車行經甘烹碧7路（Kampaengphet 7 Road）時，隨後將機車停在路邊，翻越隔離馬路與鐵軌的防護欄，跑到鐵軌旁小便。此時正好有一輛火車駛來，但他並未閃躲，隨後遭火車撞飛。

目擊者懷疑，外送員當時頭上戴著全罩式安全帽，耳朵裡還塞著耳機，因此根本沒有發現火車正在靠近。

泰國國家鐵路局（SRT）事後也發表聲明強調，這起事故完全是受害者的「魯莽行為（Reckless behaviour）」所導致。鐵路局指出，該男子不僅將機車停放在禁止停車的警戒區，更擅自攀爬護欄進入危險軌道範圍。

鐵路局指出，火車駕駛在遠處發現前方有人時，已連續按響警笛試圖警告對方，但對方並未離開，由於距離過近，火車也無法及時煞停，最終才迎面撞上外送員。

該名外送員傷勢嚴重，目前仍在搶救中。而這起事故也造成該班次列車延誤超過22分鐘，影響沿線其他乘客。

由於這起事故發生在16日火車8死事故地點的附近，因此也引發泰國網友討論。當時一輛公車因塞車被困在平交道上，隨即一輛貨物列車撞上，導致8人死亡。而事後火車駕駛則被驗出毒品陽性反應。