　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曼谷再傳火車撞人！外送員「跨越鐵軌小便」　當場被撞飛命危

▲▼曼谷又有火車撞人！外送員「跨越鐵軌小便」　當場被撞飛命危。（圖／翻攝自THAI PRESS）

▲泰國一名外送員跨越護欄，闖入鐵軌小便，當場遭火車撞飛。（圖／翻攝自THAI PRESS，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷16日發生公車卡在鐵軌上遭火車撞上的8死意外，事後更傳出火車駕駛涉及毒駕。然而19日事發地附近又再度發生火車撞死人意外，一名外送員因一時尿急，竟違規跨越鐵道護欄，直接在軌道旁小便，當場遭一輛高速駛來的火車迎面撞飛，重傷昏迷，至今仍在搶救中。

根據泰媒THAI PRESS報導，曼谷美居酒店（Mercure Bangkok Makkasan）附近的鐵軌19日上午11時發生嚴重的火車人身事故。救護人員趕抵現場時，發現一名身份不明的男子倒臥在血泊中，已失去意識。而經過確認，該名傷者為一名外送平台的外送員。

目擊者向警方透露，這名外送員當時騎車行經甘烹碧7路（Kampaengphet 7 Road）時，隨後將機車停在路邊，翻越隔離馬路與鐵軌的防護欄，跑到鐵軌旁小便。此時正好有一輛火車駛來，但他並未閃躲，隨後遭火車撞飛。

▲▼曼谷又有火車撞人！外送員「跨越鐵軌小便」　當場被撞飛命危。（圖／翻攝自THAI PRESS）

▲▼曼谷又有火車撞人！外送員「跨越鐵軌小便」　當場被撞飛命危。（圖／翻攝自THAI PRESS）

目擊者懷疑，外送員當時頭上戴著全罩式安全帽，耳朵裡還塞著耳機，因此根本沒有發現火車正在靠近。

泰國國家鐵路局（SRT）事後也發表聲明強調，這起事故完全是受害者的「魯莽行為（Reckless behaviour）」所導致。鐵路局指出，該男子不僅將機車停放在禁止停車的警戒區，更擅自攀爬護欄進入危險軌道範圍。

鐵路局指出，火車駕駛在遠處發現前方有人時，已連續按響警笛試圖警告對方，但對方並未離開，由於距離過近，火車也無法及時煞停，最終才迎面撞上外送員。

▲▼曼谷又有火車撞人！外送員「跨越鐵軌小便」　當場被撞飛命危。（圖／翻攝自THAI PRESS）

該名外送員傷勢嚴重，目前仍在搶救中。而這起事故也造成該班次列車延誤超過22分鐘，影響沿線其他乘客。

由於這起事故發生在16日火車8死事故地點的附近，因此也引發泰國網友討論。當時一輛公車因塞車被困在平交道上，隨即一輛貨物列車撞上，導致8人死亡。而事後火車駕駛則被驗出毒品陽性反應。

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
342 1 0867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好天氣要沒了！周四變天雷雨連轟2天
孫安佐拍噴火槍影片疑脫序　內幕曝光
美女主播宣布「告別12年電視台」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普訪中「對台軍售」當籌碼　日媒痛批：葬送資產、讓習近平贏麻

男付不出房租！　竟同意讓「房東性侵妻女」抵租金

日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！　免稅對象曝光

羅馬遊客必買！帥了23年「性感神父月曆」　本尊認了：沒當過神父

46師生被綁架！奈及利亞1教師喪命　安全人員營救受傷

疑遭黑熊啃食！東京山區驚現「殘破半屍」無上半身　現場滿地腳印

前CIA局長：中國近年武力攻台可能性低　更傾向「香港式過渡」

快訊／泰國內閣今正式批准「取消60天免簽」！　台旅客受影響

日韓會談105分鐘落幕！高市早苗「直奔李在明故鄉」　聚焦能源合作

小一男童校外教學撿到「生鏽古劍」　考古學家驚呆：來自1300年前

孫安佐噴火龍收押恐吃10年牢飯　昔喊25歲幹大事！母狄鶯讚天才　經紀人火速切割「沒辦法control」挨轟

《華燈》雙星再同框！林心如推坑鳳小岳 　　　「鳳凰」雙品牌大使攜手「與時光逆行」

貓咪躺黃金獵犬懷裡黏TT　下秒被二哈強行撥開搶位置

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

因綠營台獨立場被蔣萬安同情　沈伯洋：20幾年前事情不該繼續討論

台中知名現炒店大火畫面曝　員工驚喊：才準備營業就起火

李博翔東區錢櫃爆打歌手女友　Wings Girls牙牙勸阻遭波及

硬闖淡江大橋機車遭扣　24歲男竟偷貨車來載！派出所前被逮

賴清德曝「台獨2意涵」　台灣前途決議文+蔡英文4堅持是國家政策

女山友困百米峭壁亡！遺體拉上山了　明視氣候吊掛下山

川普訪中「對台軍售」當籌碼　日媒痛批：葬送資產、讓習近平贏麻

男付不出房租！　竟同意讓「房東性侵妻女」抵租金

日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！　免稅對象曝光

羅馬遊客必買！帥了23年「性感神父月曆」　本尊認了：沒當過神父

46師生被綁架！奈及利亞1教師喪命　安全人員營救受傷

疑遭黑熊啃食！東京山區驚現「殘破半屍」無上半身　現場滿地腳印

前CIA局長：中國近年武力攻台可能性低　更傾向「香港式過渡」

快訊／泰國內閣今正式批准「取消60天免簽」！　台旅客受影響

日韓會談105分鐘落幕！高市早苗「直奔李在明故鄉」　聚焦能源合作

小一男童校外教學撿到「生鏽古劍」　考古學家驚呆：來自1300年前

渣打宣布大砍7000員工　加大AI投入取代低價值人力

從30人唱到10萬人　五月天鳥巢寫55場驚人紀錄…宣布：畢業快樂

氣到當街退婚手撕渣男！楊紫「霸氣名場面」曝光　親揭私下感情觀

馬英九下通牒27日前交調查報告　李德維嗆金溥聰「你算哪位？」

剛果、烏干達爆伊波拉疫情...旅遊二級警示　赴非加強防護監測

基隆爆漢他病毒個案！市府急配發老鼠藥　擬動用預備金防疫

謝宜容涉貪二審判刑4年6月　高檢署認量刑妥適不上訴

6歲妹鼻塞！醫驚見「圓形鼻涕」吸不動　下秒夾出一整團

雙北、高雄「公辦都更」9案齊發　估596億投資湧進

WHA十年未邀台灣！石崇良赴日內瓦遞抗議信　揭活動像被中方監視

【下班路被人潮包圍】珠珠寶貝滿手禮物滿滿營業❤

國際熱門新聞

即／泰國內閣今批准「取消60天免簽」！

5人潛水團葬身「鯊魚洞」　遺體找到了

紐時：川普把台灣當籌碼「送習近平大禮」

川普再批奪晶片：若我早執政就沒台灣的事

千億持股歸零　比爾蓋茲基金會賣光微軟股票

日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！

宜得利「低價神話」失靈　遭無印逆勢壓制

漢他病毒、伊波拉雙重爆發　WHO示警

美股四大指數漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

車震「脫到一半」被抓　大馬情侶遭鞭刑4下

賴清德捍衛我國現狀無台獨問題　美國務院：對台政策未變

川普原定今轟伊朗　「3國致電勸阻」內幕曝

與外星人同行？　川普AI圖瘋傳

日媒憂「川普震撼」重演：台灣淪交易籌碼

更多熱門

相關新聞

高市警局長上任120天　裡外全炸鍋

高市警局長上任120天　裡外全炸鍋

高雄市警察局長趙瑞華在2026年1月20日上任，到5月19日約120天。在這當中卻接連發生死亡車禍、毒駕撞人、警察自己爆性騷、偷拍、AI合成不雅影像，連捷運警察都能在駐地電梯裡直接開打，還有大寮丟擲爆裂物案也被外界質疑轄區分局第一時間想低調處理；一連串的事件，似乎在挑戰市長陳其邁的忍耐限度。

1-4月查獲4725件毒駕　警搗370毒煙彈分裝場

1-4月查獲4725件毒駕　警搗370毒煙彈分裝場

火車撞公車8死　司機竟是毒駕

火車撞公車8死　司機竟是毒駕

高雄男疑毒駕逆衝工廠慘死　5/25解剖複驗

高雄男疑毒駕逆衝工廠慘死　5/25解剖複驗

緬甸規模5.3地震　泰國曼谷也在晃

緬甸規模5.3地震　泰國曼谷也在晃

關鍵字：

火車事故曼谷外送員受傷鐵道安全毒駕

讀者迴響

熱門新聞

女員工探頭遭貨梯猛夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

希捷CEO「一句話」拖累記憶體股！群聯跌停　南亞科跌逾 9%

520送育兒禮包！　卓榮泰宣布啟動「0到18歲全程支持計畫」

周杰倫大女兒正面照罕曝光！10歲小周周神似昆凌

狄鶯與孫安佐「母子接吻3小時」　昔日片段被翻出

65歲逝世領不到國民年金 勞保局說明

即／台南電梯驚悚奪命　女清潔員身首分離慘死

快訊／史上首次！總統賴清德彈劾案　5藍委1綠委1白委未領票

即／泰國內閣今批准「取消60天免簽」！

狄鶯傳失聯！現身漁人碼頭被帶回派出所

5人潛水團葬身「鯊魚洞」　遺體找到了

女控LaLaport更衣被拍　總公司：全台大檢查

Q1財報爆雷打入全額交割股！3檔摜跌停　綠河-KY交易量掛0

狄鶯稱兒子天才欠栽培　法官：矯正署人才可多了

中華民國首次！賴清德彈劾案選票曝光　「大彈劾」結果中午揭曉

更多

最夯影音

更多
孫安佐噴火龍收押恐吃10年牢飯　昔喊25歲幹大事！母狄鶯讚天才　經紀人火速切割「沒辦法control」挨轟

孫安佐噴火龍收押恐吃10年牢飯　昔喊25歲幹大事！母狄鶯讚天才　經紀人火速切割「沒辦法control」挨轟
《華燈》雙星再同框！林心如推坑鳳小岳 　　　「鳳凰」雙品牌大使攜手「與時光逆行」

《華燈》雙星再同框！林心如推坑鳳小岳 　　　「鳳凰」雙品牌大使攜手「與時光逆行」

貓咪躺黃金獵犬懷裡黏TT　下秒被二哈強行撥開搶位置

貓咪躺黃金獵犬懷裡黏TT　下秒被二哈強行撥開搶位置

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

因綠營台獨立場被蔣萬安同情　沈伯洋：20幾年前事情不該繼續討論

因綠營台獨立場被蔣萬安同情　沈伯洋：20幾年前事情不該繼續討論

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面