日韓會談105分鐘落幕！高市早苗「直奔李在明故鄉」　聚焦能源合作

▲日本首相高市早苗、南韓總統李在明19日在南韓慶尚北道安東進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗今（19）日啟程訪韓，在經過105分鐘後，稍早結束與南韓總統李在明的會談，雙方就中東局勢能源安全、經濟安保合作與區域情勢交換意見，同時確認推動石油產品相互支援機制與產業通商政策對話等具體合作框架。日韓兩國強調延續「穿梭外交」，強化日韓在印太區域的戰略合作。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，高市早苗降落大邱後直奔李在明的故鄉、慶尚北道安東市，雙方在一間飯店進行長達105分鐘的會談。雙方一致認為，中東地緣政治風險升高、能源供應鏈不穩，日韓高度依賴中東原油進口，有必要強化緊急狀態下的合作機制，透過政府與民間的對話，確保石油與能源產品穩定供應。

▲▼南韓總統李在明前往慶尚北道安東市的飯店，親自迎接日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《讀賣新聞》指出，雙方正協調會後共同文件，包括建立官民對話機制，以檢討緊急時期石油產品相互調度，以及抑制不必要的出口限制，並強化原油採購與運輸合作。同時，日韓也將探討由日本主導、針對東南亞能源基礎建設的融資框架「Power Asia」合作的可能性，並新設高層級產業與通商政策對話。

在政治與戰略層面上，雙方亦觸及北韓（朝鮮）核武問題與東北亞安全情勢，並討論美中關係變化對區域穩定的影響。高市早苗強調印太地區穩定的重要性，李在明則表示國際局勢正處於「暴風雨般的不確定性」，呼籲加強友好國家間合作。

▼日本首相高市早苗，其左側為韓語口譯。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明，其右側為日語口譯。（圖／達志影像／美聯社）

此次會談延續雙方互訪外交節奏。李在明今年1月訪日時，前往高市早苗的故鄉奈良縣，此次則在李在明邀請下由高市早苗回訪安東，象徵「穿梭外交」持續深化，是高市早苗去年10月就任以來兩人第4度進行會談。韓方以準國賓級禮遇接待，李在明親自前往飯店迎接，雙方在公開場合多次握手、互動熱絡。

李在明提到韓日合作的重要性，並強調南韓與日本已在供應鏈合作、反詐欺犯罪合作、能源議題建立制度化的對話基礎。高市早苗則指出，日韓兩國應在印太地區發揮「中樞穩定力量」，透過務實合作推動安全與經濟協作。

會後，雙方發表共同記者會與聯合說明文件，進一步說明能源合作、政策對話機制及區域安全立場。