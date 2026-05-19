印尼防長澄清！　從未承諾「開放領空給美軍」

▲ 印尼防長強調，未就領空問題與美方達成任何協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）19日出席國會聽證時明確表示，他上月在華府與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）簽署的意向書僅屬原則性文件，印尼從未對美方做出任何開放領空的實質承諾。

根據《路透》，夏弗里說明，這份意向書內容涵蓋3大原則，包括尊重兩國領土主權完整，若印尼同意開放領空須建立配套機制，以及遵守地方法律規範。他強調，「我們並未就領空問題與美國達成任何協議，我們將堅守憲法與國家利益。」

此議題上月在印尼國內引發軒然大波，《路透》披露，印尼外交部曾向國防部提出警告，若賦予美軍飛越印尼領空的「全面許可」，可能使雅加達被捲入潛在南海衝突中。

夏弗里透露，赫格塞斯最初是在去年東南亞國協（ASEAN）會議期間提出此要求，原因是「情況緊急」，但未進一步說明細節。五角大廈目前尚未就此事作出回應。

兩人上月在華府會面過後，五角大廈表示，兩國已建立重要防務合作夥伴關係，並列舉雙方將加強防務關係的多種方式。夏弗里則表示，合作項目包括協助印尼推動軍隊現代化及提供士兵訓練，同時澄清相關協議「未涉及任何軍備」。