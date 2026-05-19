　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小一男童校外教學撿到「生鏽古劍」　考古學家驚呆：來自1300年前

挪威6歲男童在校外教學時，意外發現一把距今約1300年的古代單刃劍，經考古學家鑑定後，確認年代早於維京時代。（翻攝Kulturarv i Innlandet臉書）

▲男童在校外教學時，意外發現一把距今約1300年的古代單刃劍。（翻攝Kulturarv i Innlandet臉書）

圖文／鏡週刊

挪威一名6歲男童日前參加學校戶外教學時，意外在草地上發現一把生鏽古劍，經考古學家鑑定後，確認竟是一把距今約1300年的古代單刃劍，年代更可能早於維京時代。專家指出，這把劍可能屬於當時具有地位的戰士或農民，有助於挪威中世紀早期歷史的研究。

草地露出一截鐵器？　老師急找考古學家鑑定？

根據《紐約郵報》引述考古網站《Arkeonews》報導，挪威一年級男童亨里克（Henrik Refsnes Mørtvedt）日前跟著學校到因蘭內特郡（Innlandet）戶外教學。當一行人穿越一處田野時，亨里克突然注意到地面露出一截生鏽金屬物體，仔細一看像是一把劍。

6歲男童在校外教學途中，意外在田野間發現這把生鏽古劍。（翻攝Kulturarv i Innlandet臉書）

▲男童看到這把生鏽劍，好奇挖起來看看。（翻攝Kulturarv i Innlandet臉書）

老師和學生認為那可能是古文物，就相當謹慎，並沒有貿然移動這把劍，且立刻通知當地考古學家協助。經專家檢驗後，確認那是一把來自斯堪地那維亞「墨洛溫時期」（Merovingian Period）的單刃劍，年代約介於西元550年至880年間，正好在維京時代之前，距今約1300年。

之後，這把古劍被送往奧斯陸文化歷史博物館（Museum of Cultural History）保存。雖然劍身鏽蝕嚴重，但研究人員仍可透過X光和金屬分析等技術，了解它的打造方式與使用痕跡，進一步揭開千年前的歷史祕密。

考古學家比對古劍護手造型後，推測這把劍來自斯堪地那維亞「墨洛溫時期」，約為西元550年至880年間的文物。（翻攝Kulturarv i Innlandet臉書）

▲考古學家比對古劍護手造型後，推測這把劍來自斯堪地那維亞「墨洛溫時期」，約為西元550年至880年間的文物。（翻攝Kulturarv i Innlandet臉書）

這把劍主人是誰？　專家推測可能是古代戰士？

報導指出，這把劍可能屬於當時具有一定身分地位的人物，例如戰士、地主農民，或是生活在挪威中世紀動盪時代中的居民。此次發現地點位於挪威東南部哈德蘭（Hadeland）地區，當地因擁有肥沃土地、古老農場、墓塚與鐵器時代遺跡，長年以來都是考古學家重點研究區域。

事實上，北歐近年也曾出現孩童意外發現古劍的案例。2018年，瑞典一名8歲女童薩嘉瓦納切克（Saga Vanecek）在湖中游泳時，就曾發現一把距今約1500年的前維京時代古劍。另外在2017年，挪威一群馴鹿獵人在南部山區探險時，也曾找到一把約1100年的維京時代古劍。


更多鏡週刊報導
「摸了小鳥媽媽就不養牠？」觀念大錯！　撿到幼鳥先看2狀況
指揮家手一揮「打飛4200萬名琴」！空中翻轉3圈重摔　小提琴家1招神救援
「世界最長巨蛇」狂出沒高雄！　研究示警：恐已在野外擴散繁殖

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
342 1 0867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好天氣要沒了！周四變天雷雨連轟2天
孫安佐拍噴火槍影片疑脫序　內幕曝光
美女主播宣布「告別12年電視台」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普訪中「對台軍售」當籌碼　日媒痛批：葬送資產、讓習近平贏麻

男付不出房租！　竟同意讓「房東性侵妻女」抵租金

日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！　免稅對象曝光

羅馬遊客必買！帥了23年「性感神父月曆」　本尊認了：沒當過神父

46師生被綁架！奈及利亞1教師喪命　安全人員營救受傷

疑遭黑熊啃食！東京山區驚現「殘破半屍」無上半身　現場滿地腳印

前CIA局長：中國近年武力攻台可能性低　更傾向「香港式過渡」

快訊／泰國內閣今正式批准「取消60天免簽」！　台旅客受影響

日韓會談105分鐘落幕！高市早苗「直奔李在明故鄉」　聚焦能源合作

小一男童校外教學撿到「生鏽古劍」　考古學家驚呆：來自1300年前

孫安佐噴火龍收押恐吃10年牢飯　昔喊25歲幹大事！母狄鶯讚天才　經紀人火速切割「沒辦法control」挨轟

《華燈》雙星再同框！林心如推坑鳳小岳 　　　「鳳凰」雙品牌大使攜手「與時光逆行」

貓咪躺黃金獵犬懷裡黏TT　下秒被二哈強行撥開搶位置

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

因綠營台獨立場被蔣萬安同情　沈伯洋：20幾年前事情不該繼續討論

台中知名現炒店大火畫面曝　員工驚喊：才準備營業就起火

李博翔東區錢櫃爆打歌手女友　Wings Girls牙牙勸阻遭波及

硬闖淡江大橋機車遭扣　24歲男竟偷貨車來載！派出所前被逮

賴清德曝「台獨2意涵」　台灣前途決議文+蔡英文4堅持是國家政策

女山友困百米峭壁亡！遺體拉上山了　明視氣候吊掛下山

川普訪中「對台軍售」當籌碼　日媒痛批：葬送資產、讓習近平贏麻

男付不出房租！　竟同意讓「房東性侵妻女」抵租金

日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！　免稅對象曝光

羅馬遊客必買！帥了23年「性感神父月曆」　本尊認了：沒當過神父

46師生被綁架！奈及利亞1教師喪命　安全人員營救受傷

疑遭黑熊啃食！東京山區驚現「殘破半屍」無上半身　現場滿地腳印

前CIA局長：中國近年武力攻台可能性低　更傾向「香港式過渡」

快訊／泰國內閣今正式批准「取消60天免簽」！　台旅客受影響

日韓會談105分鐘落幕！高市早苗「直奔李在明故鄉」　聚焦能源合作

小一男童校外教學撿到「生鏽古劍」　考古學家驚呆：來自1300年前

渣打宣布大砍7000員工　加大AI投入取代低價值人力

從30人唱到10萬人　五月天鳥巢寫55場驚人紀錄…宣布：畢業快樂

氣到當街退婚手撕渣男！楊紫「霸氣名場面」曝光　親揭私下感情觀

馬英九下通牒27日前交調查報告　李德維嗆金溥聰「你算哪位？」

剛果、烏干達爆伊波拉疫情...旅遊二級警示　赴非加強防護監測

基隆爆漢他病毒個案！市府急配發老鼠藥　擬動用預備金防疫

謝宜容涉貪二審判刑4年6月　高檢署認量刑妥適不上訴

6歲妹鼻塞！醫驚見「圓形鼻涕」吸不動　下秒夾出一整團

雙北、高雄「公辦都更」9案齊發　估596億投資湧進

WHA十年未邀台灣！石崇良赴日內瓦遞抗議信　揭活動像被中方監視

【被翻牌啦！】寵物店貓貓「強制寵幸男友」 雙手抱緊緊瘋狂爭寵XD

國際熱門新聞

即／泰國內閣今批准「取消60天免簽」！

5人潛水團葬身「鯊魚洞」　遺體找到了

紐時：川普把台灣當籌碼「送習近平大禮」

川普再批奪晶片：若我早執政就沒台灣的事

千億持股歸零　比爾蓋茲基金會賣光微軟股票

日本7月1日起「出國稅飆漲3倍」！

宜得利「低價神話」失靈　遭無印逆勢壓制

漢他病毒、伊波拉雙重爆發　WHO示警

美股四大指數漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

車震「脫到一半」被抓　大馬情侶遭鞭刑4下

賴清德捍衛我國現狀無台獨問題　美國務院：對台政策未變

川普原定今轟伊朗　「3國致電勸阻」內幕曝

與外星人同行？　川普AI圖瘋傳

日媒憂「川普震撼」重演：台灣淪交易籌碼

更多熱門

相關新聞

巴逆逆減碼00981A沒反彈　75萬股民剉咧等

巴逆逆減碼00981A沒反彈　75萬股民剉咧等

投資江湖有著「一買就跌、一賣就漲」的玄學神蹟，被廣大股民視為逆向操作的一盞明燈，她就是「反指標女神」巴逆逆，昨日（5/18）臉書分享減碼主動式ETF 00981A（統一台股增長），掀起高度關注。

擎天崗野戰桌又被擺回！還撕掉鏡頭膠帶

擎天崗野戰桌又被擺回！還撕掉鏡頭膠帶

為籌學費！17歲少女兼職做「奇葩工作」意外大賺

為籌學費！17歲少女兼職做「奇葩工作」意外大賺

寫功課變地獄！虎媽恐嚇7歲女：拿筆戳瞎妳眼睛

寫功課變地獄！虎媽恐嚇7歲女：拿筆戳瞎妳眼睛

台中葳格學校遭搜索　揭金錢豹夫妻惡行

台中葳格學校遭搜索　揭金錢豹夫妻惡行

關鍵字：

Henrik Refsnes Mørtvedt古代單刃劍鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

女員工探頭遭貨梯猛夾「身首分離亡」！護理師目擊嚇壞爆哭

希捷CEO「一句話」拖累記憶體股！群聯跌停　南亞科跌逾 9%

520送育兒禮包！　卓榮泰宣布啟動「0到18歲全程支持計畫」

周杰倫大女兒正面照罕曝光！10歲小周周神似昆凌

狄鶯與孫安佐「母子接吻3小時」　昔日片段被翻出

65歲逝世領不到國民年金 勞保局說明

即／台南電梯驚悚奪命　女清潔員身首分離慘死

快訊／史上首次！總統賴清德彈劾案　5藍委1綠委1白委未領票

即／泰國內閣今批准「取消60天免簽」！

狄鶯傳失聯！現身漁人碼頭被帶回派出所

5人潛水團葬身「鯊魚洞」　遺體找到了

女控LaLaport更衣被拍　總公司：全台大檢查

Q1財報爆雷打入全額交割股！3檔摜跌停　綠河-KY交易量掛0

狄鶯稱兒子天才欠栽培　法官：矯正署人才可多了

中華民國首次！賴清德彈劾案選票曝光　「大彈劾」結果中午揭曉

更多

最夯影音

更多
孫安佐噴火龍收押恐吃10年牢飯　昔喊25歲幹大事！母狄鶯讚天才　經紀人火速切割「沒辦法control」挨轟

孫安佐噴火龍收押恐吃10年牢飯　昔喊25歲幹大事！母狄鶯讚天才　經紀人火速切割「沒辦法control」挨轟
《華燈》雙星再同框！林心如推坑鳳小岳 　　　「鳳凰」雙品牌大使攜手「與時光逆行」

《華燈》雙星再同框！林心如推坑鳳小岳 　　　「鳳凰」雙品牌大使攜手「與時光逆行」

貓咪躺黃金獵犬懷裡黏TT　下秒被二哈強行撥開搶位置

貓咪躺黃金獵犬懷裡黏TT　下秒被二哈強行撥開搶位置

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

因綠營台獨立場被蔣萬安同情　沈伯洋：20幾年前事情不該繼續討論

因綠營台獨立場被蔣萬安同情　沈伯洋：20幾年前事情不該繼續討論

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面