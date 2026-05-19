小一男童校外教學撿到「生鏽古劍」　考古學家驚呆：來自1300年前

▲男童在校外教學時，意外發現一把距今約1300年的古代單刃劍。（翻攝Kulturarv i Innlandet臉書）

圖文／鏡週刊

挪威一名6歲男童日前參加學校戶外教學時，意外在草地上發現一把生鏽古劍，經考古學家鑑定後，確認竟是一把距今約1300年的古代單刃劍，年代更可能早於維京時代。專家指出，這把劍可能屬於當時具有地位的戰士或農民，有助於挪威中世紀早期歷史的研究。

草地露出一截鐵器？ 老師急找考古學家鑑定？

根據《紐約郵報》引述考古網站《Arkeonews》報導，挪威一年級男童亨里克（Henrik Refsnes Mørtvedt）日前跟著學校到因蘭內特郡（Innlandet）戶外教學。當一行人穿越一處田野時，亨里克突然注意到地面露出一截生鏽金屬物體，仔細一看像是一把劍。

▲男童看到這把生鏽劍，好奇挖起來看看。（翻攝Kulturarv i Innlandet臉書）

老師和學生認為那可能是古文物，就相當謹慎，並沒有貿然移動這把劍，且立刻通知當地考古學家協助。經專家檢驗後，確認那是一把來自斯堪地那維亞「墨洛溫時期」（Merovingian Period）的單刃劍，年代約介於西元550年至880年間，正好在維京時代之前，距今約1300年。

之後，這把古劍被送往奧斯陸文化歷史博物館（Museum of Cultural History）保存。雖然劍身鏽蝕嚴重，但研究人員仍可透過X光和金屬分析等技術，了解它的打造方式與使用痕跡，進一步揭開千年前的歷史祕密。

▲考古學家比對古劍護手造型後，推測這把劍來自斯堪地那維亞「墨洛溫時期」，約為西元550年至880年間的文物。（翻攝Kulturarv i Innlandet臉書）

這把劍主人是誰？ 專家推測可能是古代戰士？

報導指出，這把劍可能屬於當時具有一定身分地位的人物，例如戰士、地主農民，或是生活在挪威中世紀動盪時代中的居民。此次發現地點位於挪威東南部哈德蘭（Hadeland）地區，當地因擁有肥沃土地、古老農場、墓塚與鐵器時代遺跡，長年以來都是考古學家重點研究區域。

事實上，北歐近年也曾出現孩童意外發現古劍的案例。2018年，瑞典一名8歲女童薩嘉瓦納切克（Saga Vanecek）在湖中游泳時，就曾發現一把距今約1500年的前維京時代古劍。另外在2017年，挪威一群馴鹿獵人在南部山區探險時，也曾找到一把約1100年的維京時代古劍。



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