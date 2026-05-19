菲律賓恐被迫捲入「台灣有事」　小馬可仕警告：無法置身事外！

▲菲律賓總統小馬可仕接受日媒專訪，坦言菲國難以避免捲入台海衝突。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

菲律賓總統小馬可仕預計本月26日至29日以國賓身分訪問日本，受日本天皇夫婦接見、並與日本首相高市早苗進行會談。小馬可仕接受日媒專訪時警告，「台灣有事」將對菲律賓帶來明確衝擊，強調因地理位置與人員往來密切，難以置身事外的菲律賓「幾乎毫無選擇餘地」。同時，他關注區域能源與安全合作議題。

根據日媒《朝日新聞》，小馬可仕（Bongbong Marcos）昨（18）日在菲律賓總統府馬拉坎南宮接受專訪時，針對台海情勢表達高度關切。他指出，菲律賓僅以巴士海峽與台灣隔海相望，一旦台灣海峽爆發衝突，「從地圖上就能清楚看到，菲律賓北部勢必會受到衝擊」，顯示外溢風險已成為國安層級議題。

小馬可仕提到，目前約有20萬名菲律賓人旅居台灣，使得台海情勢不僅是地緣政治問題，也牽動著菲律賓民眾的人身安全。他感嘆，相較日本對於是否介入台海衝突仍有選擇空間，菲律賓「幾乎沒有選擇的餘地」，語氣凸顯現實壓力。

在區域安全議題，小馬可仕指出，日本與菲律賓同樣面臨中國在海洋活動上的軍事壓力與擴張行為，雙方皆屬於「經歷類似挑戰的國家」。他強調，菲日兩國關係正邁入新階段，安全合作將成為他與高市早苗會談時的核心議題，包括情報共享、技術合作以及聯合軍演等。

▲2026年5月，菲律賓總統小馬可仕在馬拉坎南宮接見來訪的日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／VCG）

菲律賓與日本今年迎來建交70周年。對於日本高市內閣近期修訂《防衛裝備移轉三原則》，小馬可仕表示歡迎，認為此舉有助於強化雙邊防衛合作基礎。他提到，訪日期間將與日本討論安全保障協議，並推動制度化的安全合作架構。

小馬可仕亦關注能源安全問題。他指出，自從中東緊張情勢升溫後，菲律賓面臨原油供應壓力，已宣布進入「國家能源緊急狀態」。他特別提到日本主導的原油與石油相關金融支援機制「Power Asia」，希望在訪日行程中進一步討論該機制如何協助菲律賓穩定能源供應。

小馬可仕接受專訪時重申，菲律賓政府秉持「一個中國」原則，不會干涉中國內政。然而，他也強調，菲律賓並不希望台海周邊出現敵對行動，也不願捲入衝突。