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格陵蘭絕不出售領土　外長：格陵蘭永遠屬於我們

▲▼格陵蘭島（Greenland）。（圖／路透）

▲圖為格陵蘭島。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

格陵蘭政府18日表示，與美國針對格陵蘭的未來所展開的談判有取得進展，但格陵蘭絕對不賣。格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在首都努克與美國特使藍德瑞（Jeff Landry）會面後明確表示，「格陵蘭的自決權是不容談判的」。

半島電視台、路透報導，此次會面由美方提出，美國特使藍德瑞前往格陵蘭與尼爾森及格陵蘭外交部長艾格德（Mute Egede）會面，討論這塊領土的未來走向。

尼爾森會後表示，雙方談話具建設性，但沒有任何跡象表明美國立場有所改變，格陵蘭專注於找出對大家都好的解決方案，並致力於阻止任何吞併、接管或收購該國的威脅。

艾格德指出，「我們說明了我們的處境和立場，而且我們有一些底線——格陵蘭不賣，格陵蘭永遠屬於我們」。他也稱，來自美國、格陵蘭、丹麥的專家小組正積極針對當前情勢尋求解方。

美國總統川普長期以來主張美國必須取得格陵蘭的控制權，以防止俄羅斯或中國大陸占領該島，並指責丹麥當局未能充分確保當地安全。川普曾揚言不排除動用軍事力量，堅稱掌控格陵蘭至關重要，這樣這座島嶼才能納入「黃金穹頂」（Golden Dome）反核攻擊防禦系統。

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