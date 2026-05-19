美軍原定今開轟伊朗！川普「臨時喊卡」內幕曝　3國致電勸阻

▲ 川普透露暫緩對伊朗大規模攻擊的原因。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普18日表示，他原先已授權美軍19日對伊朗發動大規模攻擊，但他宣布暫緩行動，為外交談判保留空間。他透露，卡達、沙烏地阿拉伯與阿聯等3國領袖致電請求給予更多時間斡旋，盼能促成伊朗核武問題相關協議，他因此決定延後軍事行動。

根據《紐約時報》，川普向媒體表示，「我們原本準備明天發動一場非常大規模的攻擊，但我暫時推遲了，希望是永遠不用打，但也可能只是暫緩，因為我們與伊朗已有非常重要的接觸與討論」，強調若能在不動武的情況下達成協議，他會「非常高興」。

開戰逾3個月 核武儲備仍未受損

這場由美國與以色列聯手、於今年2月28日共同發動的戰爭已進入第3個月，遠超出川普最初預估的4至5周。美軍迄今摧毀約1萬3千個目標，包括伊朗海軍主力設施，並擊斃最高領袖哈米尼等多名軍政高層，但伊朗核武儲備至今未受影響。

儘管軍事打擊力道不輕，美軍官員指出，伊朗展現出驚人韌性，不僅趁停火期間重新挖通被炸毀的飛彈陣地，據報還在俄羅斯協助下研究美軍戰機飛行模式，持續調整防空部署。

F-35中彈、戰術被破解 美軍陷隱憂

上月一架美軍F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機被擊落，F-35隱形戰機也中彈受損，顯示美軍戰術可預測性已成為隱憂。軍方官員警告，歷經5周密集轟炸後，伊朗反而成為一個更加強硬、更具韌性的對手。

這場戰爭在美國國內民意支持度極低，《紐時》與錫耶納學院（Siena）聯合民調顯示，高達64%選民認為對伊朗開戰是錯誤決定，多數人也對戰爭帶來的經濟代價表達不滿。

核談判僵局難解 官員警告恐仍開轟

而核協議談判目前陷入僵局，川普堅持要求伊朗完全放棄核武，但此條件正是雙方難以達成共識的最大癥結所在。部分美國官員提醒，川普的公開聲明可能是一種誤導，不排除仍會下令發動攻擊。