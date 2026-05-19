　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍原定今開轟伊朗！川普「臨時喊卡」內幕曝　3國致電勸阻

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普透露暫緩對伊朗大規模攻擊的原因。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普18日表示，他原先已授權美軍19日對伊朗發動大規模攻擊，但他宣布暫緩行動，為外交談判保留空間。他透露，卡達、沙烏地阿拉伯與阿聯等3國領袖致電請求給予更多時間斡旋，盼能促成伊朗核武問題相關協議，他因此決定延後軍事行動。

根據《紐約時報》，川普向媒體表示，「我們原本準備明天發動一場非常大規模的攻擊，但我暫時推遲了，希望是永遠不用打，但也可能只是暫緩，因為我們與伊朗已有非常重要的接觸與討論」，強調若能在不動武的情況下達成協議，他會「非常高興」。

開戰逾3個月　核武儲備仍未受損

這場由美國與以色列聯手、於今年2月28日共同發動的戰爭已進入第3個月，遠超出川普最初預估的4至5周。美軍迄今摧毀約1萬3千個目標，包括伊朗海軍主力設施，並擊斃最高領袖哈米尼等多名軍政高層，但伊朗核武儲備至今未受影響。

儘管軍事打擊力道不輕，美軍官員指出，伊朗展現出驚人韌性，不僅趁停火期間重新挖通被炸毀的飛彈陣地，據報還在俄羅斯協助下研究美軍戰機飛行模式，持續調整防空部署。

F-35中彈、戰術被破解　美軍陷隱憂

上月一架美軍F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機被擊落，F-35隱形戰機也中彈受損，顯示美軍戰術可預測性已成為隱憂。軍方官員警告，歷經5周密集轟炸後，伊朗反而成為一個更加強硬、更具韌性的對手。

這場戰爭在美國國內民意支持度極低，《紐時》與錫耶納學院（Siena）聯合民調顯示，高達64%選民認為對伊朗開戰是錯誤決定，多數人也對戰爭帶來的經濟代價表達不滿。

核談判僵局難解　官員警告恐仍開轟

而核協議談判目前陷入僵局，川普堅持要求伊朗完全放棄核武，但此條件正是雙方難以達成共識的最大癥結所在。部分美國官員提醒，川普的公開聲明可能是一種誤導，不排除仍會下令發動攻擊。

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
342 1 0867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／基隆漢他個案基因定序出爐！
快訊／麥當勞宣布漲價！　品項曝光
快訊／驚悚死亡意外！　女身體在2樓...頭顱掉1樓慘死
快訊／台灣出現首例「變種M痘」！　
原定今開轟伊朗！　川普「臨時喊卡」內幕曝
快訊／Under Armour最新聲明：侵犯隱私絕不寬貸
快訊／記憶體4雄全躺平！　台股收盤大跌
雪隧「男下車」路邊滑手機　外側封閉半小時駕駛氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲律賓恐被迫捲入「台灣有事」　小馬可仕警告：無法置身事外！

美軍原定今開轟伊朗！川普「臨時喊卡」內幕曝　3國致電勸阻

格陵蘭絕不出售領土　外長：格陵蘭永遠屬於我們

習近平當面告訴川普！　普丁恐「後悔」出兵烏克蘭

日女「無視市長禁令」硬要餵食流浪動物！　遭函送法辦

韓國星巴克「坦克日」行銷！譏諷民主運動炎上　集團震怒開除高層

為籌學費！17歲少女兼職做「奇葩工作」意外大賺...成家族事業

馬爾地夫史上最慘！5人潛水團葬身「鯊魚洞」　遺體找到了

川普「私房股」驚見藏壽司　首季大買500萬美元狂掀熱議

半裸男屍「當眾懸吊」6樓陽台！　泰少年抬頭目睹垂屍現場

孫安佐噴火龍收押恐吃10年牢飯　昔喊25歲幹大事！母狄鶯讚天才　經紀人火速切割「沒辦法control」挨轟

《華燈》雙星再同框！林心如推坑鳳小岳 　　　「鳳凰」雙品牌大使攜手「與時光逆行」

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

因綠營台獨立場被蔣萬安同情　沈伯洋：20幾年前事情不該繼續討論

台中知名現炒店大火畫面曝　員工驚喊：才準備營業就起火

李博翔東區錢櫃爆打歌手女友　Wings Girls牙牙勸阻遭波及

硬闖淡江大橋機車遭扣　24歲男竟偷貨車來載！派出所前被逮

賴清德曝「台獨2意涵」　台灣前途決議文+蔡英文4堅持是國家政策

女山友困百米峭壁亡！遺體拉上山了　明視氣候吊掛下山

田馥甄合體師兄動力火車　 笑：Selina跟Ella是備胎

菲律賓恐被迫捲入「台灣有事」　小馬可仕警告：無法置身事外！

美軍原定今開轟伊朗！川普「臨時喊卡」內幕曝　3國致電勸阻

格陵蘭絕不出售領土　外長：格陵蘭永遠屬於我們

習近平當面告訴川普！　普丁恐「後悔」出兵烏克蘭

日女「無視市長禁令」硬要餵食流浪動物！　遭函送法辦

韓國星巴克「坦克日」行銷！譏諷民主運動炎上　集團震怒開除高層

為籌學費！17歲少女兼職做「奇葩工作」意外大賺...成家族事業

馬爾地夫史上最慘！5人潛水團葬身「鯊魚洞」　遺體找到了

川普「私房股」驚見藏壽司　首季大買500萬美元狂掀熱議

半裸男屍「當眾懸吊」6樓陽台！　泰少年抬頭目睹垂屍現場

新婚20天變離婚？阿Sa遭造謠「情緒崩潰搬出愛巢」　親闢謠揭真相

台中連環撞！無照女騎士撞上轉彎車彈飛　慘遭對向車輾斷腿

中東戰事恐害保險套短缺漲價　食藥署：市售67款正常供貨

【廣編】邱澤半年親測不藏私　Oligiox超玩美電波讓男神輪廓維持最好狀態

狼警涉偷拍7女子還逼脫衣　受害者出面揭案件過程、嗆官官相護

快訊／麥當勞5/27漲價！超值全餐、分享盒貴5元　玉米湯多3元

快訊／基隆漢他個案「基因定序確認首爾病毒」　不會人傳人

快訊／台南電梯驚悚奪命！女清潔員身體在2樓...頭顱掉1樓慘死

林俊傑出席女友畢業典禮！甜飛紐約挺小21歲七七　林媽媽也在場

不可思議！28呎「巨人三分球」！　溫班亞瑪：後悔沒多出手

【司機回頭嚇傻】不知情載走溜上車的小女孩...聽到哭聲後反應超暖心QQ

國際熱門新聞

川普再批奪晶片：若我早執政就沒台灣的事

5人潛水團葬身「鯊魚洞」　遺體找到了

千億持股歸零　比爾蓋茲基金會賣光微軟股票

紐時：川普把台灣當籌碼「送習近平大禮」

宜得利「低價神話」失靈　遭無印逆勢壓制

美股四大指數漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

賴清德捍衛我國現狀無台獨問題　美國務院：對台政策未變

漢他病毒、伊波拉雙重爆發　WHO示警

退休月入7萬不夠用　日男嘆1物漲最猛

45歲大叔強娶6歲女童！當局判決：9歲才能圓房

穿不合腳校鞋　印尼16歲學生過世

WHA連續10年拒絕「邀請台灣任觀察員」

川普：原定今對伊朗發動攻擊　應中東國家要求暫緩

車震「脫到一半」被抓　大馬情侶遭鞭刑4下

更多熱門

相關新聞

習近平當面告訴川普　普丁恐後悔出兵烏克蘭

習近平當面告訴川普　普丁恐後悔出兵烏克蘭

美國總統川普（Donald Trump）上週重返白宮後，首度前往北京與中國國家主席習近平舉行峰會。據多名熟知美方評估的知情人士透露，兩人在進行廣泛的會談時觸及了烏克蘭議題，習近平更罕見直言，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）最後可能會對其在2022年全面入侵烏克蘭的決定「感到後悔」。

川普私房股驚見藏壽司　首季大買500萬美元

川普私房股驚見藏壽司　首季大買500萬美元

川普和習近平都吃定台灣　賴清德還不知死活！

川普和習近平都吃定台灣　賴清德還不知死活！

與外星人同行？　川普AI圖瘋傳

與外星人同行？　川普AI圖瘋傳

日媒憂「川普震撼」重演：台灣淪交易籌碼

日媒憂「川普震撼」重演：台灣淪交易籌碼

關鍵字：

川普伊朗核武美軍攻擊外交談判國內民意

讀者迴響

熱門新聞

狄鶯與孫安佐「母子接吻3小時」　昔日片段被翻出

希捷CEO「一句話」拖累記憶體股！群聯跌停　南亞科跌逾 9%

520送育兒禮包！　卓榮泰宣布啟動「0到18歲全程支持計畫」

周杰倫大女兒正面照罕曝光！10歲小周周神似昆凌

65歲逝世領不到國民年金 勞保局說明

狄鶯傳失聯！現身漁人碼頭被帶回派出所

快訊／史上首次！總統賴清德彈劾案　5藍委1綠委1白委未領票

狄鶯稱兒子天才欠栽培　法官：矯正署人才可多了

中華民國首次！賴清德彈劾案選票曝光　「大彈劾」結果中午揭曉

Q1財報爆雷打入全額交割股！3檔摜跌停　綠河-KY交易量掛0

檢警搜索驚見2槍　孫安佐：不是我的

妹子打扮超正！「男生一句不知道」冷掉　萬人開罵

許允樂4年前涉侵權「我不是胖虎」　法院判賠40萬

女控LaLaport更衣被拍　總公司：全台大檢查

五月天阿信遭爆「秘婚助理2年」公司緊急回應

更多

最夯影音

更多
孫安佐噴火龍收押恐吃10年牢飯　昔喊25歲幹大事！母狄鶯讚天才　經紀人火速切割「沒辦法control」挨轟

孫安佐噴火龍收押恐吃10年牢飯　昔喊25歲幹大事！母狄鶯讚天才　經紀人火速切割「沒辦法control」挨轟
《華燈》雙星再同框！林心如推坑鳳小岳 　　　「鳳凰」雙品牌大使攜手「與時光逆行」

《華燈》雙星再同框！林心如推坑鳳小岳 　　　「鳳凰」雙品牌大使攜手「與時光逆行」

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

孫安佐羈押！孫鵬無奈：好好面對　曝狄鶯「情緒很低落」不在家

因綠營台獨立場被蔣萬安同情　沈伯洋：20幾年前事情不該繼續討論

因綠營台獨立場被蔣萬安同情　沈伯洋：20幾年前事情不該繼續討論

台中知名現炒店大火畫面曝　員工驚喊：才準備營業就起火

台中知名現炒店大火畫面曝　員工驚喊：才準備營業就起火

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面