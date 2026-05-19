習近平當面告訴川普！　普丁恐「後悔」出兵烏克蘭

▲俄羅斯總統普丁（左）與中國大陸主席習近平。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上週重返白宮後，首度前往北京與中國國家主席習近平舉行峰會。據多名熟知美方評估的知情人士透露，兩人在進行廣泛的會談時觸及了烏克蘭議題，習近平更罕見直言，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）最後可能會對其在2022年全面入侵烏克蘭的決定「感到後悔」。

習近平罕見表態 時機點敏感

根據《金融時報》報導，習近平這次針對普丁決定的評論，似乎比以往任何時候都還要直白深入。知情人士指出，過去習近平與美國前總統拜登（Joe Biden）會面時，雙方雖然對俄烏局勢有過「坦率且直接」的交鋒，但習近平從未直接對普丁或這場戰爭給出具體評價。

這個消息曝光的時機點相當敏感。因為就在習近平接待完川普的四天後，普丁正準備於19日抵達中國參加中俄峰會。

回顧2022年2月，普丁就是在訪問中國並與習近平共同宣布建立「合作無上限」夥伴關係的三週後，發動了對烏克蘭的入侵；而本週為期兩天的訪中行程，恰逢前中國國家主席江澤民與普丁簽署《中俄友好條約》25週年。

針對上述對話內容，中國駐華盛頓大使館並未回應置評，白宮也拒絕發表評論。川普政府雖然在17日發布了一份關於北京峰會的事實清單，但裡頭對普丁或烏俄戰爭的相關對話隻字未提。

▲美國總統川普（右）與中國國家主席習近平。（圖／路透）



川普提議「美中俄聯手」對抗國際刑事法院

除了烏俄戰爭，知情人士還爆料，川普在峰會中向習近平提議，美國、中國和俄羅斯應該「聯手合作」對抗國際刑事法院（ICC），因為三國在這方面的利益是一致的。

白宮對此言論同樣拒絕置評。不過，川普政府過去一直強烈反對國際刑事法院，並指控該法院搞政治化、濫用權力、無視美國國家主權以及不合法的司法擴權，部分官員更將其形容為對美國發動「法律戰」的工具。

烏俄戰事僵持4年 無人機成新常態

習近平對普丁做出上述評論之際，俄羅斯對烏克蘭的戰爭已邁入第四年並陷入僵局。在此同時，基輔當局已經能夠非常有效地利用無人機來精準打擊俄軍與其目標。

美國駐北約議會大會民主黨代表團團長、聯邦眾議員博伊爾（Brendan Boyle）就表示，「勇敢的烏克蘭人徹底改變了戰爭型態，就像一戰為21世紀重新定義了戰爭一樣。無人機戰現在已成為常態，並正在掀起作戰方式的革命。」

相較於拜登政府頻繁指控中國提供軍民兩用物資幫助俄羅斯維持戰力，川普政府雖然也提出過類似擔憂，但頻率明顯較低。

川普曾居中斡旋停火 讓普丁辦閱兵

在俄羅斯上週對基輔發動創紀錄的空襲後，烏克蘭於週日隨即針對莫斯科附近的目標展開無人機逆襲，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）強調這些反擊「完全合情合理」。

值得注意的是，在這次烏軍反擊之前，雙方才剛結束一段由川普居中斡旋的「三天停火期」。這段短暫的停火，也讓普丁得以在沒有烏克蘭無人機攻擊的風險下，順利舉辦俄羅斯年度的勝利日（Victory Day）大閱兵。