為籌學費！17歲少女兼職做「奇葩工作」意外大賺...成家族事業

▲女學生靠「清掃修復公墓」，意外賺到大筆學費。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

南非17歲少女蘇蘭德里（Sulandri Coetzer）有個護士夢，為了獨立負擔大學學費，她大膽挑戰冷門商機，創立了荒地墓碑修復事業。這門超奇葩的兼職不僅成功幫她賺進大筆學費，還順便把全家人和男友通通拉下水當免費助手。更不可思議的是，她們竟然在幫客戶服務時，意外挖出自家失落多年的曾祖父母墓碑。

創業一個月訂單滿滿

英國《每日鏡報》報導，南非自由邦（Free State）17歲美少女蘇蘭德里為了不給家裡添負擔，展開一場驚天動地的打工計畫，專職拯救廢棄墳墓。這項奇特事業起源於2年前，當時她發現當地許多公墓雜草叢生，墓碑也被泥土掩埋，便決定在臉書貼出除草修墓的廣告，結果1個月內訂單就接到手軟。

靠模糊線索尋寶

現在蘇蘭德里手頭上固定維護75座墳墓，收費依大小和修補程度而定。因為許多委託人住在遠方，她和爸爸常常要根據「大門左轉」、「大樹旁」等幾十年前的模糊線索，在比人還高的雜草堆中大玩尋寶遊戲。

意外找到老祖宗

神奇的是，這份工作還幫她們挖出了家族歷史，2025年蘇蘭德里媽媽安德里在幫客戶找墓地時，意外在草堆中看到一塊寫著熟悉名字的古老墓碑。全家人回家翻閱族譜考證，驚覺這竟然是媽媽出生前就過世的曾祖父母。這場做夢也想不到的掃墓巧遇，讓這兩座祖先牌位立刻升格為全家人的VIP照顧對象。

墓園傳笑聲

這家子在陰森墓園裡開創出滿滿的歡樂，父親當總經理負責管帳採購，母親、外婆和男友負責拔草，大家常常在狐獴洞旁摔得四腳朝天、互相嘲笑，大家各司其職，即便家人都領不到工資也樂在其中。對蘇蘭德里來說，這份工作不僅讓她順利存到翻轉未來的學費，更用雙手為無數思念親人的遠方家庭擦亮了回憶。



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