半裸男屍「當眾懸吊」6樓陽台！　泰少年抬頭目睹垂屍現場

▲現場聚集大量民眾圍觀。（圖／翻攝自Facebook／สยามชล นิวส์ ）

記者王佩翊／編譯

泰國度假勝地芭達雅驚傳詭異懸屍案，一名50歲的美國籍男子被發現半身赤裸、毫無氣息地「掛」在一棟7層樓高公寓的6樓陽台外。由於遺體頭部與雙手直接懸空垂吊在半空中，驚悚畫面嚇壞樓下大批圍觀民眾。當地警方18日獲報後緊急封鎖現場並破門調查，根據初步推算，死亡時間約3小時。

頭部雙手懸空垂掛！「無頭屍」掛6樓陽台

根據The Thaiger報導，芭達雅警方18日接獲報案指出，位於中天賽松路（Jomtien Sai Song Road）的一棟7層樓綜合公寓大樓發生離奇死亡事件。報案的少年表示，他當時正和朋友坐在公寓對面的路邊聊天，無意間一抬頭，竟然看到6樓陽台外「掛著一坨黑影」，看起來就像一顆人頭垂在外面。

這群青少年隨即走近大樓仔細端詳，沒想到卻發現確實是一具貨真價實的人類遺體，立刻向附近的摩托計程車司機求助並打電話報警。當警方趕抵現場時，大樓下方已經聚集了大批面露驚恐的圍觀群眾。

▲警方並未在屋內發現打鬥痕跡。（圖／翻攝自Facebook／สยามชล นิวส์ ）

死後曝屍至少3小時！美籍大叔下半身穿夾腳拖

警方封鎖現場並上樓破門調查，證實死者為一名50歲的美國籍男子。根據初步勘驗，男子死亡時間已超過3小時，被發現時他上半身赤裸沒有穿上衣，下半身則穿著灰色牛仔褲與一雙夾腳拖。他趴在陽台欄杆上，頭部與雙臂則無力地懸空垂吊在陽台外牆。

警方在進入死者位於6樓的房間後，發現房門從內上鎖，室內整齊、物品沒有被翻動或遭竊的跡象，現場也未留下任何打鬥的痕跡。此外，死者的遺體表面也沒有明顯外傷。

目前芭達雅警方已將美國籍男子的遺體送交解剖，將待驗屍報告出爐後，才能釐清男子的確切死因。