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船員「求救信號彈」疑釀加州今年最大野火　控制率0％

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／Coast Guard Air Station Ventura）

▲這場野火目前火勢控制率為0％ 。（圖／翻攝自IG／Coast Guard Air Station Ventura）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州聖塔羅莎島（Santa Rosa Island）爆發大規模野火，延燒面積已逾1萬英畝，成為加州今年截至目前規模最大的野火，目前火勢控制率為0%。當局正積極調查起火原因，但起因疑似是一名擱淺船隻船員發射的求救信號彈。

船隻觸礁！船員受困發射信號彈求救

衛報報導，這場野火是在15日爆發，目前約有數十名消防員投入救災，但強風持續阻礙滅火作業。而這場大火疑似與一名受困船員所發射的求救信號彈有關。

當時一名67歲男子駕船不慎撞上聖塔羅莎島岸邊岩石，船隻受損後受困島上。為了引起其他船隻注意，男子至少發射2枚信號彈求救，並在焦黑的地面上刻下「SOS」字樣等待救援。

美國海岸防衛隊西南區發言人魏斯（Kenneth Wiese）表示，有2艘不同船隻上的乘員分別通報懷疑有人受困島上，海岸防衛隊隨即調派一架正在執行任務的直升機趕赴現場，救回這名男子。男子事後被送往醫院，並無受傷。魏斯稱，男子發射信號彈引起外界注意的作法並未白費，「我們成功把他救出來了」。

信號彈引燃野火？當局調查中

雖然這場海上救援成功收場，但報導指出，這些信號彈很可能引燃目前這場野火。魏斯表示目前無法確認確切起火原因，國家公園管理局已展開調查。根據加州消防局最新事故報告，火災控制率仍為0％。目前聖塔羅莎島暫時對遊客關閉。

這場大火目前已燒毀2處歷史建築，生態方面的損失同樣令人憂心。聖塔羅莎島屬於海峽群島的一部分，海峽群島素有「加州的加拉巴哥群島（Galápagos）」之美譽，擁有極高的生物多樣性。聖塔羅莎島上更有6種全球獨有的原生植物。

島上的生態環境曾因長達逾百年的家畜無節制放牧及外來有蹄類動物破壞而嚴重受損，直到十多年前，這些家畜和非原生野生動物被全數移除，當地原生植物得以重新復甦。當局目前正寄望消防員能奮力保護當地罕見的托里松（Torrey pines）林區免受火舌吞噬。

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